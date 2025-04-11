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大立光 Q1每股純益48.28元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（10）日公布首季稅後純益64.43億元，雖然季減26%，仍是近五年同期最佳，年增5%，並創同期次高，每股純益48.28元。

大立光首季合併營收145.79億元，季減20%，年增29%；因單季營收自前一季旺季下滑，毛利率滑落至54.6%，季減4.48個百分點，年增5.45個百分點，優於預期，大立光董事長林恩平表示，主因產品組合、產品均價（ASP）較好。大立光上季業外收益16.28億元，包括匯兌收益4.34億元，以及利息收入11.4億元。

儘管大立光預期4月拉貨動能比3月下滑，5月又比4月差，本季毛利率表現，仍視客戶產品組合而定。法人追問，上季是否有客戶業績獎金加持，帶動大立光營收及毛利率表現優於預期，林恩平表示首季沒有來自業績獎金的挹注。

在超穎透鏡（Metalens）的發展上，林恩平表示，目前Metalens已應用於臉部辨識，但不可能應用於取像功能，且今年的出貨量仍不大。

日前市場傳出，蘋果擴大「視覺智慧計畫」，規劃在Apple Watch的標準款和Ultra款加裝攝影鏡頭，打造全新硬體核心功能，首度讓AppleWatch搭載鏡頭，為果粉打造一個能「看見世界」的AI助手，強化其裝置生態系的智能互動體驗。法人追問穿戴裝置加裝鏡頭的可行性，林恩平僅表示加裝鏡頭主要用於光學傳輸功能，並非用於取像。

大立光 鏡頭

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