彭博：台積受美關稅衝擊低

台積電（2330）首季合併營收符合市場預期，彭博分析師認為，相較而言，台積電今年業績受美國新一輪進口關稅的衝擊較輕。

不過，彭博分析師提醒，台積電短期獲利仍面臨若干風險，包括快速擴建海外產能（特別是美國）帶來的營運成本上升、新製程初期投資負擔，以及成熟製程產能利用率持續偏低等問題。

投資人目前關注4月9日美國新關稅上路後，全球晶片需求前景可能轉弱的不確定性，將緊盯台積電下周四（17日）法說會是否下修全年營收目標和資本支出。

法人也關注台積電管理層對先進製程（N2、N3）需求動能的看法，特別是來自蘋果和高通等主要客戶的情況、N7製程復甦進度、美國廠受關稅影響帶來的成本壓力、與英特爾的策略合作關係、以及CoWoS先進封裝產能是否仍供不應求等。