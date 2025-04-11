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Google助攻晶圓一哥接單

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

Google執行長皮伽9日重申，今年確定投入750億美元建資料中心設施，無視川普關稅可能造成的影響。

Google甫推出用於自家伺服器的第七代TPU（張量處理器）晶片「Ironwood」，主打更高效率與節能，由台積電操刀，法人看好Google砸重金建立資料中心的決心不變，勢必仰賴台積電（2330）生產晶片，助攻台積電接單。

皮伽在Google Cloud Next大會上說：「今年，我們仍計劃將投資總計約750億美元，用於購買晶片、打造伺服器和資料中心，包括為我們的AI運算與雲端業務提供電力，像Gemini模型。」

各界關注美國關稅是否會增加Google建造資料中心成本，Google副總裁兼雲端基礎設施總經理古普塔（Sachin Gupta）表示，進口硬體的成本可能上升，但客戶需求不斷增加，因此必須隨之不斷加碼投資。

Google 台積電

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