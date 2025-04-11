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聯發科營收攀近11季高峰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（10）日公布3月合併營收為559.96億元，攀上近兩年半單月業績高點，月增21.2％，年增10.9％；首季合併營收1,533.12億元，為近11季新高，季增11％、年增14.8％。

聯發科原本估計，以美元兌新台幣匯率1：32.5為計算基礎，首季合併營收將介於1,408億元至1,518億元之間，昨天公布實績超越財測高標。聯發科昨天強攻漲停板1,300元收市，大漲115元，成交量1,928張，漲停委買高掛近1.3萬張。

聯發科執行長蔡力行日前表示，基於看到智慧手機受惠於中國大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板、Chromebook的部分拉貨需求，首季營收將有優於季節性的成長。

在手機晶片業務方面，聯發科持續擴展版圖，昨日宣布推出最新5G旗艦晶片天璣9400+，強調在超高能效與效能提升的設計之下，可提供優異的生成式AI與代理式AI（Agentic AI）能力，並支援最新大型語言模型（LLM）。首批採用天璣9400+的智慧手機，預計將於本月上市。

大陸手機大廠OPPO昨日也在其新機發布會上，公布OPPO Find X8s為全球天璣9400+的首發機種。

聯發科指出，天璣9400+採用全大核CPU設計架構，包含一個最高頻率可達3.73GHz的安謀（Arm）Cortex-X925處理器，以及三個Cortex-X4、四個Cortex-A720核心，可大幅提升效能。

聯發科資深副總徐敬全提到，天璣9400+晶片透過整體效能進一步提升，讓行動裝置可高效處理各類任務，提供各種在裝置端的創新、個性化AI體驗。

聯發科強調，天璣9400+整合其第八代AI處理器NPU 890，可支援全球多個地區的大型語言模型等，且內建的天璣Agentic AI引擎，更可以將傳統AI應用程式升級為Agentic AI應用程式。

AI 聯發科

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