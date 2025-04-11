台積營收報喜 寫最旺3月…法人估今年挑戰千億美元大關

台積電（2330）昨（10）日公布3月合併營收2,859.57億元，是歷年最旺的3月，月增10%，並較去年同期增加46.5%，略優於法人預期；首季合併營收8,392.54億元，為同期新高，年增41.6%。

台積電先前指出，受121地震影響，首季合併營收以平均匯率為1美元兌新台幣32.8元估算，將較趨近先前釋出250億美元至258億美元展望的低標。法人原推估，台積電首季合併營收以新台幣計算，約介於8,200億元至8,462億元，實際結果為8,392.54億元，順利達標，預期美元財測也可達標。

台積電營收

台積電將於下周四（17日）舉行線上法說會，公布第首季財報及第2季業績展望。法人估，台積電第2季美元營收可望較首季成長，不過外部變數包含美國對等關稅干擾景氣、美國官方力邀投資英特爾晶圓代工事業等。

台積電於元月的法說會上預估，2025年美元營收可望年增24%至26%。法人以此推估，台積電今年合併營收有望挑戰千億美元里程碑。

因應地緣政治變化，台積電3月宣布加碼投資美國千億美元，法人看好，隨海外布局新廠產能加速開出，有助衝刺五年後營收翻倍、再增千億美元。

先進製程方面，台積電2奈米目標下半年量產，法人看好，在2奈米量產助攻下，台積電下半年單季營收有望首度突破新台幣兆元，挑戰新高，隨3奈米以下先進製程占比快速拉升，蓄勢挑戰一季賺二個股本的歷史新高表現。

台積電目前2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，竹科寶山可擴充四期，高雄廠區面積則可達五期以上；外傳南科廠區也可動態升級產線，導入2奈米乃至A16等製程，進而因應客戶群強勁的需求。

美國川普政府發動關稅戰，震撼市場，隨著川普9日暫緩大陸以外貿易夥伴對等關稅90天，市場振奮，台積電昨天股價跳空漲停一價到底，終場收863元、大漲78元，重返800元整數大關，外資轉為小幅買超1,231張。台積電本周不僅股價一度失守800元大關，市值也面臨20兆元保衛戰，昨天強勢漲停收市，市值回升至22.38兆元。周四ADR早盤跌近4%。