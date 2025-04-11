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國巨三點說明 重申收購意願

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

針對被動元件大廠國巨（2327）計劃收購芝浦電子被搶親一事。國巨昨（10）日發布新聞稿指出，重申收購意願，並表示支持芝浦電子在全球推廣強大技術和產品的願景不變。

國巨發布新聞稿強調，重申對合併芝浦電子後，並在日本及其他地區提供支持。公司日前宣布，董事會已批准收購芝浦電子株式會社（SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.）的要約收購。

關於此次要約收購公告，日經新聞報導指出，日廠美蓓亞三美（Minebea  Mitsumi）正在探索成為白衣騎士的可能性。美蓓亞三美並發布相關要約收購的公告。國巨認為，這也證實國巨的信念，也就是芝浦電子可以透過業務合併受益，進一步在全球推廣其強大的技術和產品。國巨重申對芝浦電子在日本的承諾，支持並幫助實現此願景。

國巨強調，憑藉國巨的財務實力，將完全有能力為此交易提供資金，而無需任何第三方的參與，國巨並提出三項說明：一、與芝浦電子現有領導團隊合作，同時賦予其自主權，以加速其正在進行的戰略計劃及其他計劃。二、在日本提供更多研發資源，提升芝浦電子的技術領先地位。三、擴大芝浦電子在日本的製造能力和產能，為未來的成長做好準備。

國巨指出，提出的相關說明與方法和自主性，與國巨收購下子公司TOKIN的合作方式一致。

國巨強調，歡迎有關國巨提案的建設性詢問，以及與芝浦電子董事會和特別委員會進行額外的面對面會談。

國巨 日本 願景

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