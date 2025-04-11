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對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

陸製品課重稅 警報未解

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美國總統川普9日推遲多數貿易夥伴對等關稅90天，陸續有台廠接獲客戶趕在關稅空窗期出貨而來的急單，惟業界示警，大陸為台商iPhone、PC、伺服器及消費性電子等產品生產重鎮，此次美方暫緩對等關稅未列入大陸，還把大陸製品加稅至125%。台廠高度仰賴大陸製造產品銷美，後市不宜太樂觀。

業界人士認為，川普關稅政策朝令夕改，遷移供應鏈非一時半刻能完成，短時間內要採取任何措施降低風險可能性不大，現階段品牌廠還是會先以擬定中長期解決方案的策略，與代工業者溝通。

業界人士表示，現階段代工業者產能重壓任何一個國家或地區，都會大幅提升關稅可能帶來的生產風險，未來四年因應客戶需求分散多元生產基地，將成為必然趨勢，代工廠面臨各地區產能調配，營運成本也會增加。

川普9日宣布，為響應數十個國家提議，暫時不提高對等關稅90天，75個已聯繫美國討論貿易相關議題、且沒有對美國實施報復關稅的國家，對等關稅會先維持10%，但由於大陸方面「缺乏尊重」，對大陸課徵產品關稅將提高至125%。

美國 關稅

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