國巨併芝浦電子 傳日商搶親 美蓓亞三美將提出更高價格

日媒報導，台灣被動元件龍頭國巨（2327）擬收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）全數股權遭遇對手，傳日本軸承業者美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）有意搶親，將提出更高價格收購，並且獲得芝浦電子支持。

關於日媒報導內容，芝浦電子昨（10）日發出聲明表示，報導內容非由該公司所發布，惟該公司確實正在進行引進其他資金收購的評估。

國巨是在今年2月初宣布，擬斥資655.59億日圓（約新台幣140億元），公開收購芝浦電子全數股權，藉此衝刺感測器業務。 據了解，國巨若是完成收購案，有利提升競爭力，但並不影響市場版圖變化。

國巨當時指出，規劃100%收購芝浦電子，總股數約1,524.62萬股，惟若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762.31 萬股（約當預定收購股數50%）時，本次公開收購數量條件仍告成就，預計今年5月7日啟動收購，屆時將同時進行並完成相關監管批准及其他必要程序。

國巨宣布這項跨國併購案後，市場即傳出是非合意併購，惟國巨當時並未對此多做說明，僅強調透過此次跨國併購，後續將整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，預期收購後對提升集團每股淨值及每股純益都會有正面助益。

綜合日媒報導，消息人士透露，美蓓亞三美將提出較友善的收購案，將吃下芝浦電子的所有在外流通股權，芝浦電子會支持此提案。若能完成，也不影響市場版圖的變化。

日媒並披露，美蓓亞三美開出的收購價，預料高於國巨，總價約700億日圓。美蓓亞三美擬拿下全數掌控權，為芝浦電子下市鋪路。

現在外界將聚焦國巨會如何反應。截至目前為止，芝浦電子未對國巨的收購案表達立場，倘若該公司支持美蓓亞三美的提案，將形同回絕國巨併購。但倘若國巨決定提高出價，可能引發價格戰。

芝浦電子是熱敏電阻（thermistor）、即高精度溫度感測器大廠，這是電動車、油電混合車、工業機器人、風電機組的關鍵零件組。芝浦電子去年全球市占達13.5%，是這個利基市場的領袖。美蓓亞三美想藉併購擴大電子零組件業務，並讓領先全球的尖端感測器技術流在日本。