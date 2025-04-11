輝達H20可銷陸 台鏈吃補
美國全國公共電台（NPR）9日報導，輝達執行長黃仁勳上周出席在佛州海湖莊園舉行的晚宴後，川普政府擱置原本最快本周實施、限制輝達向中國大陸出口H20 AI晶片的計畫，原因是輝達向川普政府承諾，將在美國推動新的AI資料中心投資。
H20晶片輸陸出口管制禁令暫緩，輝達鬆口氣，英業達（2356）等大陸雲端服務供應商（CSP）伺服器協力廠，也可望持續受惠大陸衝刺AI發展帶動的需求商機。
英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，去年第2季起因陸系CSP廠對輝達H20伺服器拉貨轉趨積極，第4季拉貨更是強勁。
在美國政府出口管制原則下，輝達能合法出口H20晶片到大陸，但NPR指出，華府過去幾個月來已研議對H20實施出口管制，原本準備最快本周實施。
報導指出，黃仁勳4日出席海湖莊園晚宴後，華府改變立場，暫時擱置出口管制，原因是輝達向川普政府承諾將在美國推動新的AI資料中心投資。
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