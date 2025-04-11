對等關稅轉彎 科技業湧急單…交貨從「慢慢來」變「趕緊來」

美國總統川普宣布除中國大陸外，對其他貿易夥伴對等關稅實施暫緩90天。美國關稅政策急轉彎，部分台灣工業電腦（IPC）與晶片廠迎急單，昨（10）日湧入大量客戶電話，要求把原本交貨進度「慢慢來」改為「趕緊來」，目標在90天關稅空窗緩衝期內出貨，降低影響。

至於AI伺服器與網通等產品，相關指標廠坦言，目前尚未看到客戶下單因關稅延後而有明顯變化。

川普暫緩關稅科技業迎急單

接到客戶急單的台廠透露，美國對等關稅原訂9日上路，4月以來客戶們眼看再怎麼趕，都很難趕在9日前在美國完成報關上市，因此對拉貨態度相對消極，甚至說可以「慢慢來」；川普改口延後關稅90天，客戶打爆電話，希望交貨進度可以改為「趕緊來」。

工業電腦廠維田指出，原先與美國客戶協調新增關稅還是以32%為主，但近期接到部分客戶要求提早出貨，已在跟客人談關稅轉嫁，目前輸往美國關稅是10%，客戶原則上都能接受。

另一家工業電腦廠指出，因為對等關稅暫緩90天，大家都不知道川普是否又會改變政策，因此確實有提前拉貨可能。

工業電腦龍頭樺漢指出，目前客戶訂單和出貨，暫時沒有明顯變動。工業電腦廠主要生產基地仍以大陸為主，東南亞為輔，而且多數公司仍有許多產能在台灣。

不具名的IC設計業者透露，川普暫緩大陸以外國家對等關稅消息傳出後，確實已有客戶希望在這段期間趕緊拉貨，有助第2季業績表現。但也有IC設計廠坦言，對相關訂單既期待又怕受傷害，擔憂情勢隨時翻轉。

IC設計業者表示，時局動盪，有些客戶要求這幾周照常生產，但先不要包裝出貨，等於IC業者必須負責庫存，依目前情況，業者可以忍受一個季度庫存，暫時可配合客戶相關要求。

還有一些IC設計廠說，目前客戶動向還沒有具體變化，大家都想再觀察各國政府的應對，再來考慮下一步，因此大致還維持現狀。

代工廠方面，廣達、緯創及英業達目前均未看到客戶需求有所變化。廣達表示，關稅政策變動快速，客戶持續進行各種評估，正密切與客戶溝通，朝中長期解決方案討論。

一家代工廠表示，鴻海（2317）、緯創、英業達在墨西哥都有AI伺服器生產基地，廣達在美國有AI伺服器工廠，這兩地都不受關稅影響，因此目前並沒有變化。

不過，由於美國對大陸關稅戰升溫，加上美國消費者搶購，使得印度製造的iPhone有急單效應。

英業達表示，第1季伺服器與筆電客戶因擔憂關稅不確定性，提前啟動拉貨，預估第2季伺服器與筆電出貨量將季增個位數百分比。

網通業者指出，目前客戶訂單都按照原本規劃時程下單及出貨，但同時密切關注客戶動態。