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資策會與產業打造「益智健腦觸控互動桌」 獲2025長照租賃輔具獎優選

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
「TAKA憶萬富翁多人互動桌」一次可容納6人同時互動，讓長者在整個認知訓練的過程中，不僅能訓練大腦，更能活動筋骨。資策會提供。
「TAKA憶萬富翁多人互動桌」一次可容納6人同時互動，讓長者在整個認知訓練的過程中，不僅能訓練大腦，更能活動筋骨。資策會提供。

隨著高齡社會來臨，如何運用科技讓長者動腦、動手、全身動起來，成為長照輔具創新的關鍵！由財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院（資策會數轉院）與樂齡智造科技、群創光電（3481）跨域合作開發的「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，10日於臺灣輔具暨長期照護⼤展中榮獲2025臺灣長照租賃輔具精品獎–樂活與運動復健類別優選，展現資策會以科技創新應用引領產業創新的實力。

「TAKA憶萬富翁多人互動桌」以互動遊戲進行認知訓練，是款專門針對失智症做為輔助訓練的專業性產品，由資策會數轉院綜合考量日照場域空間動線與活動設計，結合樂齡智造科技設計的個人化、可量化、可追蹤的認知訓練方案，再搭載群創光電開發的85吋4K強化玻璃多點觸控互動桌，可同時6人互動，有助於提升長者的認知訓練效果與社交參與度；目前已導入秀傳醫療體系秀和苑日間照顧中心，獲得照服員與長者高度肯定。

資策會數轉院院長林玉凡提到：「高齡照顧智慧科技涵蓋範圍廣泛，數轉院從長者照護需求出發，尋求軟硬體解決方案，由長者照顧需求帶動上游智慧科技、中游智慧生活、下游照顧服務等高齡照護產業鏈的發展。我們將持續推動各類新興科技於長照領域之應用導入，創造精準高齡照顧的價值，使長者皆能在正確的時間獲得適當的照顧介入。」

臺灣輔具暨長期照護大展為國內規模最大、最專業的國際型輔具暨長照展覽，長照租賃輔具精品獎係由臺日專家共同評選，藉此肯定優質創新輔具的貢獻。資策會數轉院長期深耕智慧長照科技，結合長照場域需求，促進國內顯示面板、資訊整合服務、運動健康等廠商攜手合作、協助企業共創獲獎，不僅證明產業合作模式的成功，更展現資策會推動科技賦能長照、產業共創的成果，未來將持續與產業攜手打造更友善、精準高效的智慧長照科技。

資策會攜手樂齡智造科技、群創光電跨域合作開發之「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，榮獲2025臺灣長照租賃輔具精品獎-樂活與運動復健類別優選。圖為貴賓合照，左起為樂齡智造執行長林翠娥、群創光電處長鄭雅莉、資策會數轉院主任陳桂苓、資策會數轉院組長王建堯。資策會提供。
資策會攜手樂齡智造科技、群創光電跨域合作開發之「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，榮獲2025臺灣長照租賃輔具精品獎-樂活與運動復健類別優選。圖為貴賓合照，左起為樂齡智造執行長林翠娥、群創光電處長鄭雅莉、資策會數轉院主任陳桂苓、資策會數轉院組長王建堯。資策會提供。

資策會 輔具 長照

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