聯發科推出手機晶片新品天璣9400+ 提供創新、個性化AI體驗
晶片大廠聯發科（2454）於10日宣布，推出最新5G旗艦晶片天璣9400+，強調在超高能效與效能提升的設計之下，可提供優異的生成式AI與代理式AI（Agentic AI）能力，並支援最新大型語言模型（LLM）。
聯發科表示，天璣9400+採用全大核CPU設計架構，包含1個最高頻率可達3.73GHz的安謀（Arm）Cortex-X925處理器，以及3個Cortex-X4、4個Cortex-A720核心，可大幅提升單線程與多線程效能，為安卓（Android）裝置使用者提供頂級體驗。
聯發科資深副總徐敬全指出，天璣9400+晶片透過整體效能的進一步提升，讓行動裝置可高效處理各類任務，提供使用者各類在裝置端的創新、個性化AI體驗。此外，聯發科長期與AI開發者和製造商密切合作，持續建構日益完善的AI應用生態系統，讓使用者享有更快、更重隱私的AI體驗。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本開箱！Switch 2搶先開箱試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達畫質大躍進
📢 Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝原因
📢 LINE免費貼圖3款！瑞秋廖「厭世」圖超好用 加碼隱藏版玩具總動員
📢 「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格
📢 Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言