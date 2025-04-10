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聯發科推出手機晶片新品天璣9400+ 提供創新、個性化AI體驗

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠聯發科（2454）於10日宣布，推出最新5G旗艦晶片天璣9400+，強調在超高能效與效能提升的設計之下，可提供優異的生成式AI與代理式AI（Agentic AI）能力，並支援最新大型語言模型（LLM）。

聯發科表示，天璣9400+採用全大核CPU設計架構，包含1個最高頻率可達3.73GHz的安謀（Arm）Cortex-X925處理器，以及3個Cortex-X4、4個Cortex-A720核心，可大幅提升單線程與多線程效能，為安卓（Android）裝置使用者提供頂級體驗。

聯發科資深副總徐敬全指出，天璣9400+晶片透過整體效能的進一步提升，讓行動裝置可高效處理各類任務，提供使用者各類在裝置端的創新、個性化AI體驗。此外，聯發科長期與AI開發者和製造商密切合作，持續建構日益完善的AI應用生態系統，讓使用者享有更快、更重隱私的AI體驗。

AI 聯發科

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