上市電源廠內控重大缺失 高階主管處分股票未入帳「損失破千萬」
電源廠立德今天下午召開重大訊息記者會，說明內控重大缺失。立德指出，公司發現高階經理人處分未上市櫃有價證券時，有未入帳及未收回款項等情事，預估損失新台幣逾千萬元，已委任律師持續釐清相關事實。
立德發言人陳永松表示，公司擴大清查2023年度處分未上市櫃有價證券作業時，發現高階經理人有未依公司正常控制程序，處分未上市櫃股票500萬至660萬股，且有未入帳及未收回款項等情事；估計可能損失為該未上市櫃股票帳列成本1075萬元至1419萬元。
立德已委任律師對後續事宜妥善處理，將依調查結果盡速依法律程序維護公司財產利益，保障股東權益。
另外，立德已委請會計師協助改善相關內稽、內控制度，並擬成立風險管理委員會、修訂公司內控制度及印信管理辦法，落實內控及內稽制度。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本開箱！Switch 2搶先開箱試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達畫質大躍進
📢 Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝原因
📢 LINE免費貼圖3款！瑞秋廖「厭世」圖超好用 加碼隱藏版玩具總動員
📢 「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格
📢 Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言