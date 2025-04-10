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上市電源廠內控重大缺失 高階主管處分股票未入帳「損失破千萬」

中央社／ 台北10日電
電源廠立德今天下午召開重大訊息記者會，說明內控重大缺失。 圖／取自證交所YT
電源廠立德今天下午召開重大訊息記者會，說明內控重大缺失。 圖／取自證交所YT

電源廠立德今天下午召開重大訊息記者會，說明內控重大缺失。立德指出，公司發現高階經理人處分未上市櫃有價證券時，有未入帳及未收回款項等情事，預估損失新台幣逾千萬元，已委任律師持續釐清相關事實。

立德發言人陳永松表示，公司擴大清查2023年度處分未上市櫃有價證券作業時，發現高階經理人有未依公司正常控制程序，處分未上市櫃股票500萬至660萬股，且有未入帳及未收回款項等情事；估計可能損失為該未上市櫃股票帳列成本1075萬元至1419萬元。

立德已委任律師對後續事宜妥善處理，將依調查結果盡速依法律程序維護公司財產利益，保障股東權益。

另外，立德已委請會計師協助改善相關內稽、內控制度，並擬成立風險管理委員會、修訂公司內控制度及印信管理辦法，落實內控及內稽制度。

上市公司 股東 股票 記者會

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