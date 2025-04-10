智邦加碼投資光子高速傳輸 斥資3億元投資LumiLens
網通大廠智邦（2345）10日董事會通過，以不超過美金920萬元（折台幣約3.02億元），投資LumiLens，屬於長期投資。繼去年底宣布投資InLC，強化基礎光通訊產品研發，投資LumiLens，智邦持續擴大光子技術的高速傳輸佈局。
據了解，LumiLens成立於2024年，總部位於美國加利福尼亞州聖荷西，為高性能計算（HPC）開發新一代光子產品，希望透過創新的光子技術，提升數據中心及人工智慧領域的計算效能，目前股東包含風險投資公司Mayfield及以及專注投資AI、虛擬實境的創投公司AIspace Ventures。
去年底智邦宣布布局AI資料中心全光通訊技術，投資InLC，強化基礎光通訊產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備，更打造開源光通訊生態系統。智邦投資金額約為2,900萬美元（當時折台幣為9.35億元）。
智邦當時指出，因應AI/ML 資料中心需求，讓幾十萬顆的GPU（圖形運算單元）能夠更容易進行連結傳輸，必須使用光通訊與銅介質通訊搭配互補，光通訊之於資料中心連接傳輸的重要性已不容忽視。
智邦表示，光通訊網路必將從電信基礎建設延伸到資料中心，InLC擁有近十年 WSS（Wavelength Selective Switching） 技術研發基礎，主要應用於電信場域，銷售客戶包含多家大型電信業者。
智邦表示，將與InLC合作開發光交換器 （Optical switch），主要應用於包含資料中心內部網路傳輸、以及跨資料中心傳輸需求DCI（Data Center Interconnection）。
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