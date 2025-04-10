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被開價更高搶親？國巨重申收購日本芝浦電子願景不變

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

日本媒體報導，日廠Minebea傳擬收購芝浦、開價更高和國巨（2327）搶親 ，對於該議題，國巨10日重申收購日本芝浦電子願景不變。

國巨今日發布新聞稿強調，重申對合併芝浦電子後在日本及其他地區提供的支持，公司日前宣布董事會已批准收購芝浦電子株式會社 (SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.) 的要約收購。 （東京證券交易所代號：6957）（「芝浦」）

關於此次要約收購公告，日經新聞今天早上刊登了一篇新聞文章，暗示Minebea（東京證券交易所股票代碼：6479）（「Minebea」）正在探索成為白衣騎士的可能性，Minebea並發布相關要約收購的公告。國巨認為，這證實了國巨信念，即芝浦可以透過業務合併受益，進一步在全球推廣其強大的技術和產品。國巨重申對芝浦在日本的承諾的支持以及國巨如何幫助實現這一願景。

憑藉國巨的財務實力，國巨將完全有能力為此交易提供資金，而無需任何第三方的參與，國巨希望：

1.與芝浦現有領導團隊合作，同時賦予其自主權，以加速其正在進行的戰略計劃及其他計劃

2.在日本提供更多研發資源，提升芝浦的技術領先地位

3.擴大芝浦在日本的製造能力和產能，為未來成長做好準備

上述方法和自主性與國巨與 TOKIN（前身為 NEC TOKIN，現為國巨集團的一部分）的合作方式一致，並得到了 TOKIN 一直以來的成功記錄的驗證。國巨在新聞稿強調，續歡迎任何有關國巨提案的建設性詢問以及與芝浦董事會和特別委員會進行額外的面對面會談。

國巨 日本

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