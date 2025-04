宏碁入選美國科技媒體《CRN》2025年度AI 100榜單

宏碁(2353)獲美國科技媒體《CRN》評選為「2025 CRN AI 100:資料中心與邊緣運算領域25強AI企業(The 25 Hottest AI Companies For Data Center And Edge: The 2025 CRN AI 100)」。《CRN》為美國電腦通路與解決方案的專業科技媒體,今年發布其第二屆年度AI 100榜單,宏碁連續兩年入榜,展現品牌在 AI 領域的持續深耕與創新實力。

《CRN》指出,宏碁將AI視為2025年最具潛力的發展領域之一,並持續推出搭載AI處理器及專用硬體的AI筆記型電腦及個人電腦。宏碁將持續擴展旗下AI產品線,並致力運用AI 發揮人類的潛能,而非以科技取代人類。

《CRN》AI 100榜單由其編輯團隊遴選,表彰透過通路創新推動 AI 技術落地的領導企業,並涵蓋雲端運算、資料中心與邊緣運算、軟體、資料分析與資安等五大領域。