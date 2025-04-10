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宏碁入選美國科技媒體《CRN》2025年度AI 100榜單

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）獲美國科技媒體《CRN》評選為「2025 CRN AI 100：資料中心與邊緣運算領域25強AI企業（The 25 Hottest AI Companies For Data Center And Edge: The 2025 CRN AI 100）」。《CRN》為美國電腦通路與解決方案的專業科技媒體，今年發布其第二屆年度AI 100榜單，宏碁連續兩年入榜，展現品牌在 AI 領域的持續深耕與創新實力。

《CRN》指出，宏碁將AI視為2025年最具潛力的發展領域之一，並持續推出搭載AI處理器及專用硬體的AI筆記型電腦及個人電腦。宏碁將持續擴展旗下AI產品線，並致力運用AI 發揮人類的潛能，而非以科技取代人類。

《CRN》AI 100榜單由其編輯團隊遴選，表彰透過通路創新推動 AI 技術落地的領導企業，並涵蓋雲端運算、資料中心與邊緣運算、軟體、資料分析與資安等五大領域。

AI 宏碁 美國

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