美對等關稅暫緩90天 基隆電子業估有波急單潮

美國總統川普宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天。基隆市工業會理事、恒羣電子有限公司總經理徐道義指出，市場需要作業時間，反應沒那麼快，但預估會有一波急單潮。

徐道義今天向中央社記者表示，股市會先行反映出市場預估狀況，但實際情形會稍微延後，電子代工市場預估要3天至1週後，局勢才會較為明朗，若台灣廠商先前已被國外客戶取消訂單或暫緩下單，即便要接單也需要時間備料。

徐道義指出，他預估90天內會有一波急單潮，因為90天過後會如何變化目前難以掌握，廠商會盡最大所能出貨外銷，台灣中小企業一直以來以機動性佳聞名各國，若有因應美國關稅政策而保留戰力，就會迅速調整恢復產能。

徐道義舉例，若中小企業先前為因應美國高額對等關稅，而調整人力排休或實施無薪假等，代表人力尚未完全流失，若此時接到訂單，就得以召回人力迅速恢復戰力，但若人力已流失，屆時要再補充人力，恐怕會來不及反應。