快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

美對等關稅暫緩90天 基隆電子業估有波急單潮

中央社／ 基隆10日電
恒羣電子有限公司總經理徐道義（圖）引電影「魔戒」橋段，深信美國高額關稅政策，對台灣不會是長期的寒冬，而是去得快的龍捲風，他會拚盡全力撐過。中央社
恒羣電子有限公司總經理徐道義（圖）引電影「魔戒」橋段，深信美國高額關稅政策，對台灣不會是長期的寒冬，而是去得快的龍捲風，他會拚盡全力撐過。中央社

美國總統川普宣布，對超過75個國家暫緩高額對等關稅90天。基隆市工業會理事、恒羣電子有限公司總經理徐道義指出，市場需要作業時間，反應沒那麼快，但預估會有一波急單潮。

徐道義今天向中央社記者表示，股市會先行反映出市場預估狀況，但實際情形會稍微延後，電子代工市場預估要3天至1週後，局勢才會較為明朗，若台灣廠商先前已被國外客戶取消訂單或暫緩下單，即便要接單也需要時間備料。

徐道義指出，他預估90天內會有一波急單潮，因為90天過後會如何變化目前難以掌握，廠商會盡最大所能出貨外銷，台灣中小企業一直以來以機動性佳聞名各國，若有因應美國關稅政策而保留戰力，就會迅速調整恢復產能。

徐道義舉例，若中小企業先前為因應美國高額對等關稅，而調整人力排休或實施無薪假等，代表人力尚未完全流失，若此時接到訂單，就得以召回人力迅速恢復戰力，但若人力已流失，屆時要再補充人力，恐怕會來不及反應。

中小企業 美國 關稅

延伸閱讀

圓裕：泰國廠建廠擴產按預期進行 關稅影響看終端出口地

美暫緩實施高關稅 侯友宜：尋找第三地避關稅衝擊

「全國第一鮪」166萬賣出 連5年得主：關稅影響買氣

尋求因應川普關稅方式 印度外交部：一切將回到市場機制

相關新聞

台積電Q1營收仍強 彭博料今年業績受關稅影響程度較小

台積電（2330）第1季營收年增42%，符合市場預期，可見在美國關稅啟動前AI伺服器和智慧型手機需求轉強。彭博分析師認為...

大眾控：蘇州員工涉侵占公司資金 已提請依法進行追贓

大眾控（3701）10日召開重訊記者會，由羅安棣副總說明大陸轉投資蘇州子公司發現員工涉嫌偽造文書非法侵占公司資金一事，大...

美暫緩高關稅90天 恒羣電子：是來去都快的龍捲風「非寒冬」

針對川普高關稅暫緩90天，位基隆以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主的「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這...

南亞科總座：關稅變局朝正向發展 看好本季DRAM價格緩升

南亞科總經理李培瑛今日在法說會前受訪時表示，川普政府關稅變局已同意針對75個國家將對等關稅延後90天，情況已比上周悲觀氣...

群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

群創（3481）光電攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，透過數位科技協助長者維持認知能力與社...

元太科推出75吋全彩電子紙 樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品 —75...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。