圓裕：泰國廠建廠擴產按預期進行 關稅影響看終端出口地
軟板廠圓裕企業（6835）10日提到，因應全球供應鏈轉移，圓裕泰國廠建廠擴產進度按預期進行中，後段SMT製程預計第3季開始量產，減少SMT後段製程外包，接續將建置軟板產能，擴大公司營運規模。關於近日美國關稅政策，圓裕產品係出貨給下游組裝廠，影響需視終端產品出口地而定，目前客戶均正常拉貨，尚未有變化。
圓裕今日公告3月份合併營收2.18億元，年減3.02%；累計1-3月營收5.99億元，較去年同期成長4.13％。消費性、車用電子產品出貨穩定攀升，圓裕四大應用產品景氣溫和復甦，營收表現穩定回升。
圓裕提到，以利基市場為主，配合國際大廠開發高附加價值產品，亦掌握客戶機種轉換訂單，商用筆電、軍工規產品穩定性高。此外，消費性電子景氣復甦之後，今年以來公司來自消費性產品的營收貢獻明顯拉升；近年布局的車用電子產品也受惠客戶擴產、推出新車款，出貨持續增加。
圓裕提到，持續布局新的應用產品，目前規劃高頻高速應用產品鎖定NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配，公司已建置高頻高速實驗室，未來將提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務。
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