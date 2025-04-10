快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

圓裕：泰國廠建廠擴產按預期進行 關稅影響看終端出口地

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
圓裕總經理杜淑敏（右2）。圖／公司提供
圓裕總經理杜淑敏（右2）。圖／公司提供

軟板廠圓裕企業（6835）10日提到，因應全球供應鏈轉移，圓裕泰國廠建廠擴產進度按預期進行中，後段SMT製程預計第3季開始量產，減少SMT後段製程外包，接續將建置軟板產能，擴大公司營運規模。關於近日美國關稅政策，圓裕產品係出貨給下游組裝廠，影響需視終端產品出口地而定，目前客戶均正常拉貨，尚未有變化。

圓裕今日公告3月份合併營收2.18億元，年減3.02%；累計1-3月營收5.99億元，較去年同期成長4.13％。消費性、車用電子產品出貨穩定攀升，圓裕四大應用產品景氣溫和復甦，營收表現穩定回升。

圓裕提到，以利基市場為主，配合國際大廠開發高附加價值產品，亦掌握客戶機種轉換訂單，商用筆電、軍工規產品穩定性高。此外，消費性電子景氣復甦之後，今年以來公司來自消費性產品的營收貢獻明顯拉升；近年布局的車用電子產品也受惠客戶擴產、推出新車款，出貨持續增加。

圓裕提到，持續布局新的應用產品，目前規劃高頻高速應用產品鎖定NB、手機、工規手持裝置等產業群搭配，公司已建置高頻高速實驗室，未來將提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務。

消費 營收 車用電子

延伸閱讀

美暫緩實施高關稅 侯友宜：尋找第三地避關稅衝擊

川普掀全球關稅風暴！勤業眾信籲台商盤點四大合約條款

「全國第一鮪」166萬賣出 連5年得主：關稅影響買氣

尋求因應川普關稅方式 印度外交部：一切將回到市場機制

相關新聞

台積電Q1營收仍強 彭博料今年業績受關稅影響程度較小

台積電（2330）第1季營收年增42%，符合市場預期，可見在美國關稅啟動前AI伺服器和智慧型手機需求轉強。彭博分析師認為...

大眾控：蘇州員工涉侵占公司資金 已提請依法進行追贓

大眾控（3701）10日召開重訊記者會，由羅安棣副總說明大陸轉投資蘇州子公司發現員工涉嫌偽造文書非法侵占公司資金一事，大...

美暫緩高關稅90天 恒羣電子：是來去都快的龍捲風「非寒冬」

針對川普高關稅暫緩90天，位基隆以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主的「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這...

南亞科總座：關稅變局朝正向發展 看好本季DRAM價格緩升

南亞科總經理李培瑛今日在法說會前受訪時表示，川普政府關稅變局已同意針對75個國家將對等關稅延後90天，情況已比上周悲觀氣...

群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

群創（3481）光電攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，透過數位科技協助長者維持認知能力與社...

元太科推出75吋全彩電子紙 樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品 —75...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。