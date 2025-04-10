大眾控：蘇州員工涉侵占公司資金 已提請依法進行追贓
大眾控（3701）10日召開重訊記者會，由羅安棣副總說明大陸轉投資蘇州子公司發現員工涉嫌偽造文書非法侵占公司資金一事，大眾控指出，本案已進入司法偵查階段，目前蘇州警方已對涉案財務部門員工及其夫婿進行刑事拘留，並凍結其銀行帳戶及名下資產，當地律師持續提請蘇州警方從嚴處理並依法進行追贓。
大眾控表示，本公司大陸子公司內部已立即啟動全面調查及帳目核查程序，並於發現異常後委任當地律師向公安機關報案，本案已進入司法偵查階段。基於偵查不公開，本公司亦委託當地律師為代理人積極協助蘇州警方偵查本案。
大眾控指出，目前蘇州警方已對涉案財務部門員工及其夫婿進行刑事拘留，並凍結其銀行帳戶及名下資產，尚未發現有其他共犯涉案，當地律師持續提請蘇州警方從嚴處理並依法進行追贓。
大眾控表示，本公司已於案發後向銀行申請臨櫃止付，並深化子公司內部控制機制，包含資金管理職能分工、落實用印管理執行、定期實地稽核子公司落實情形。
大眾控於今年3月14日公告員工涉嫌偽造文書非法侵占公司資金一事，後續大眾控又針對該案補充說明，2024年提列損失金額約1億元，影響稅後每股純益（EPS）約為0.4元。
大眾控今日補充，該子公司以租賃為單一業務，非本集團主要營運個體，對本公司財務業務運作無重大影響。
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