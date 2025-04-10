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富采搶攻AI光通訊商機 三大核心技術將亮相Touch Taiwan

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
富采公司。記者籃珮禎／攝影
富采公司。記者籃珮禎／攝影

隨人工智慧（AI）應用爆發，帶動數據傳輸與處理需求呈指數級增長，光通訊技術躍升為關鍵。LED大廠富采（3714）積極卡位此商機，憑藉其在三五族半導體的深厚技術底蘊，開發出針對不同應用場景的三大核心AI光通訊光源技術，鎖定AI伺服器、資料中心及高速運算市場，相關最新研發成果將於下周Touch Taiwan展會首度亮相。

業界預估至2028年全球數據流量將激增7倍，同時對綠色運算的要求將使能耗需降至現今的十分之一，在此趨勢下，傳統銅線因頻寬與能效瓶頸已難負荷，「光進銅退」成為不可逆的產業演進。富采瞄準此變革，積極發展高效、低功耗的光通訊解決方案。

針對10公尺內的短距離傳輸，富采推出具備低成本、耐高溫、長壽命與超低功耗優勢的Micro LED技術，計畫將傳輸速度從2025年的1Gbps逐步提升至2028年的8Gbps，搶占最佳性價比區間。

而在市場應用最廣的中距離傳輸與AI伺服器內部應用上，富采以供應鏈成熟、整合容易的VCSEL技術應對，今年起將陸續推出100Gbps產品，並已投入下一代200Gbps的開發。

對於資料中心內部及遠距離光纖連接需求，富采則運用InP材料開發CW-DFB LD高功率雷射，其可作為CPO（共封裝光學）架構的外置光源（ELS），公司規劃將輸出功率從2025年的70mW提升至2028年的200mW，並結合矽光子技術持續優化效能。

法人分析指出，AI浪潮正驅動光通訊技術全面升級，對高速、低功耗元件的需求十分迫切。富采透過Micro LED、VCSEL及CW-DFB LD的多元技術布局，全面覆蓋短、中、長距離傳輸應用，可望顯著受惠於AI基礎建設的強勁需求，為其營運挹注新的成長動能。此次富采於4月16日至18日Touch Taiwan展會的首次公開展示，更凸顯其搶占未來市場的積極企圖。

AI LED 光通訊

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