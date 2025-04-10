微星校園徵才火熱展開 號召「星上人」加入科技冒險
全球AI PC暨電競領導品牌MSI微星（2377）正式啟動2025校園徵才計畫，以「尋覓星上人 你是那個人」為主題，成功走進全台頂尖大學，吸引無數新鮮人目光。微星不僅以創新科技與活力文化聞名，更提供海外歷練與環遊世界的職涯舞台，成為年輕世代追求夢想的首選企業。三場校園活動已在台北科技大學、中央大學與台灣科技大學熱鬧落幕，超過千名學子參與，展現微星對年輕人才的強大號召力。
微星積極布局AI伺服器等新事業，廣招對未來科技充滿熱情的年輕新血！這次徵才聚焦「AI 應用研發」、「Server 軟硬體工程」、「嵌入式系統開發」等熱門技術領域，開出包括 Server BMC 工程師、BIOS 工程師、AI 技術應用人才、軟韌體與硬體研發儲備工程師、海外業務儲備幹部，以及桃園廠技術管理職（採購、生管、工業工程師）等多元職缺，並同步釋出2025年研發替代役名額，優先延攬具AI 與高效運算潛力的新銳工程師。微星以開放創新的企業文化，鼓勵年輕人挑戰自我，實現潛能。
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