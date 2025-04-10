訊連衝刺AI應用 旗下威力導演推AI音效同步生成功能

訊連（5203）積極衝刺AI應用，導入旗下多元產品線，威力導演365產品線推出全新「AI音效同步生成」功能，能智慧辨識並分析畫面中的場景、物件與動作，並在影片生成過程中精準自動生成合適且同步的畫面音效。

訊連表示，用戶可隨心所欲地進行創作，充分利用生成式AI的強大技術，實現影像與音效的整合式自動生成，這項開創性功能顛覆傳統影音剪輯的框架，打破以往AI僅能生成純畫面影片、音效必須依賴後期製作的限制。

訊連指出，這項全新AI技術都能從零到有無縫生成真實且細緻的音效，還適用於各種日常或專業情境，無論是在山路上騎摩托車時的引擎轟鳴，主廚炒菜時的嘶嘶聲，還是舊式火車的蒸氣與軌道聲等。

訊連透過自主開發生成式AI應用，搶食商用市場商機，帶動數位媒體產品線（Create B2C）營收向上，在Create B2C產品需求持續強勁下，訊連樂看今年營收與獲利成長，也預期AI PC將於下半年放量，助攻營運動能。