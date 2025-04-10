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美暫緩高關稅90天 恒羣電子：是來去都快的龍捲風「非寒冬」
針對川普高關稅暫緩90天，位基隆以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主的「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這次美關稅風暴「不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風」，川普的關稅大戰，「傷人一萬，自損一萬二千」，台灣的產業只要奮戰到底就能撐過難關。
恒羣電子有限公司是小型公司，員工數只有25名，公司位在基隆市六堵科技園區外俊賢路，公司以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主。
恒羣電子4月訂單與去年同期相較已減少三分之一，徐道義說，公司目前已受到影響，3月時公司加班情況還很多，但4月至今員工都準時下班，加班情況少很多。
徐道義說，對台灣而言美國高關稅的衝擊，不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風，危機就是轉機，他認為台灣迫於龐大壓力下，不得不低頭與美國談判，但這件事情政府應該有警覺，就是思考降低對美貿易比重的時刻到了，政府要正視往歐盟布局的方向，否則「再有下一次，不是又重來一次？」
90天暫緩期後怎麼面對？徐道義建議「開源節流」，要開拓公司的潛在客戶增加訂單，讓公司培養長時間撐下去的本錢；節流則要把公司非必要性開銷節省，他舉例耗材備品不要囤積，需要再採購可以調配。台灣產業地不用過於悲觀，危機就是轉機。只要奮戰到底一定可以撐過難關。
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