快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

聽新聞
0:00 / 0:00

美暫緩高關稅90天 恒羣電子：是來去都快的龍捲風「非寒冬」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這次美關稅風曝「不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風。」記者游明煌／攝影
「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這次美關稅風曝「不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風。」記者游明煌／攝影

針對川普高關稅暫緩90天，位基隆以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主的「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這次美關稅風暴「不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風」，川普的關稅大戰，「傷人一萬，自損一萬二千」，台灣的產業只要奮戰到底就能撐過難關。

恒羣電子有限公司是小型公司，員工數只有25名，公司位在基隆市六堵科技園區外俊賢路，公司以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主。

恒羣電子4月訂單與去年同期相較已減少三分之一，徐道義說，公司目前已受到影響，3月時公司加班情況還很多，但4月至今員工都準時下班，加班情況少很多。

徐道義說，對台灣而言美國高關稅的衝擊，不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風，危機就是轉機，他認為台灣迫於龐大壓力下，不得不低頭與美國談判，但這件事情政府應該有警覺，就是思考降低對美貿易比重的時刻到了，政府要正視往歐盟布局的方向，否則「再有下一次，不是又重來一次？」

90天暫緩期後怎麼面對？徐道義建議「開源節流」，要開拓公司的潛在客戶增加訂單，讓公司培養長時間撐下去的本錢；節流則要把公司非必要性開銷節省，他舉例耗材備品不要囤積，需要再採購可以調配。台灣產業地不用過於悲觀，危機就是轉機。只要奮戰到底一定可以撐過難關。

美國 關稅 龍捲風

延伸閱讀

果粉哭了！川普關稅恐讓iPhone售價翻3倍 蘋果84%零組件商在大陸

下一波反彈出現在川普與多國政府達成協商！達人解析：電信三雄為何沒事？

川普下令司法部調查兩名前官員 指一人涉叛國

賴總統投書美媒回應川普關稅政策 民眾黨：無助談判

相關新聞

台積電Q1營收仍強 彭博料今年業績受關稅影響程度較小

台積電（2330）第1季營收年增42%，符合市場預期，可見在美國關稅啟動前AI伺服器和智慧型手機需求轉強。彭博分析師認為...

美暫緩高關稅90天 恒羣電子：是來去都快的龍捲風「非寒冬」

針對川普高關稅暫緩90天，位基隆以27電腦、電子產品及光學製品製造業產品為主的「恒羣電子」總經理徐道義說，對台灣而言，這...

南亞科總座：關稅變局朝正向發展 看好本季DRAM價格緩升

南亞科總經理李培瑛今日在法說會前受訪時表示，川普政府關稅變局已同意針對75個國家將對等關稅延後90天，情況已比上周悲觀氣...

群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

群創（3481）光電攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，透過數位科技協助長者維持認知能力與社...

元太科推出75吋全彩電子紙 樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品 —75...

偉康高毛利「AI雙引擎」為營運添柴火！再獲新客戶下單

隨著AI時代正式來臨，「數據運用與資安防護」也成為企業數位轉型過程不可或缺的一環。而上櫃軟體大廠偉康科技（6865）在A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。