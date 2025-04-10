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南亞科總座：關稅變局朝正向發展 看好本季DRAM價格緩升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總座李培瑛樂觀DRAM價格本季仍將緩步上漲，整體市況也朝正向發展。 本報資料照片
南亞科總座李培瑛樂觀DRAM價格本季仍將緩步上漲，整體市況也朝正向發展。 本報資料照片

南亞科總經理李培瑛今日在法說會前受訪時表示，川普政府關稅變局已同意針對75個國家將對等關稅延後90天，情況已比上周悲觀氣氛朝正向發展，他強調，受惠中國大陸刺激內需措施激勵，DRAM庫存持續消化，整體DRAM市況均朝正面發展，他強調，若沒有關稅戰干擾，DRAM漲勢會不小，如今雖仍有基準關稅因素存在，但看好本季DRAM價格會緩升，南亞科營運也會逐季改善。

李培瑛強調，南亞科正進行製程轉換期，若以第2季毛利率仍負15%，在DRAM價格本季漲勢已確立下，原本也很快可看到轉正，但公司正進行1B製程轉換，計畫第2季投片將達到總產能的三分之一，初期良率不會太好，但熬過爬升期後，產品價值及對營運挹注效果將會很快顯現，也是毛利率轉正的主要關鍵。

他說，1B製程將生產16Gb 5600 DDR5雨，這項產品正是當前主流產品，不僅迎合雲端伺服器和邊緣AI運算強勁需求，產品售價提升，挹注獲利表現也避免過多庫存壓力等問題。

李培瑛預估1B轉換的甜蜜點將落在今年第2季末，這也意謂，南亞科第2季單月有機會看到毛利率轉正，但第2季受到初期良率還不高，產量受限影響，還是處於虧損，預料第3季在毛利率明顯提升及產業旺季加持下，有機挑戰單季轉盈。

他強調，本月已有DRAM大漲通知客戶調漲報價，南亞科直接輸美占比不高，受美國關稅調整影響程度小，對外報價未因美國關稅稅率變化而更動。不過，由於DRAM整體供需和全球經濟變化息息相關，未來乃得密切觀察美中兩國及美國和各國貿易談判的結果，若整體經濟發展變數淡化，DRAM產業有機會重返另一波景氣上升期。

DRAM 南亞科 關稅

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