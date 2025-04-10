台積電Q1營收仍強 彭博料今年業績受關稅影響程度較小

台積電（2330）第1季營收年增42%，符合市場預期，可見在美國關稅啟動前AI伺服器和智慧型手機需求轉強。彭博分析師認為，相較而言，台積電營收受到美國新一輪進口關稅衝擊較輕。

台積電今天（周四）公告自結3月營收新台幣2,859.57億元，第1季累計營收8,392.5億元（約 255.3億美元），落在台積電1月預期的250億美元至258億美元之間。這個結果優於彭博分析師原料，彭博分析師原本認為，受到1月地震影響，台積電第1季營收可能小幅低於原本預期的中值新台幣8,330億元。

不過，投資人更關注4月9日美國新關稅上路後，全球晶片需求前景可能轉弱的不確定性。投資人關注台積電下周四（17日）法人說明會是否下修全年營收目標和資本支出計畫。

法人也關注台積電管理層對先進製程（N2、N3）需求動能的看法，特別是來自蘋果和高通等主要客戶的情況；N7製程復甦進度；美國廠受關稅影響帶來的成本壓力；與英特爾的策略合作關係；以及先進封裝（CoWoS）產能緊張是否將持續等議題。

彭博分析師認為，台積電在先進製程領域居於領先，加上AI晶片需求強勁，預料營收相較不受美國新一輪進口關稅的衝擊。台積電在2奈米、3奈米製程及先進封裝技術方面具領先優勢，將展現極大韌性。

不過，彭博分析師認為，台積電短期獲利仍面臨若干風險，包括快速擴建海外產能（特別是美國）帶來的營運成本上升、新製程初期投資負擔，以及成熟製程產能利用率持續偏低等問題。

儘管半導體尚未列入最新關稅清單，但市場普遍認為，整體而言，多數晶片仍將因終端需求被打壓而間接受創，畢竟晶片最終是透過全球供應鏈組裝在各類產品之中。

彭博分析師認為，若能善用美墨加協定（USMCA）的關稅豁免、在地化投資誘因，以及AI投資相關的政策抵銷措施，業者所受的衝擊可望降低。

至於台積電主要客戶輝達（NVIDIA），彭博分析師指出，AI系統部分產品可望避開關稅風險。多數GPU並非以單顆晶片形式銷售，而是搭配大量非晶片元件組成的模組出貨，這些系統多在海外組裝，可能面臨關稅。不過，彭博分析師認為，若是在墨西哥或加拿大生產，則有相當比例可適用《美墨加協定》（USMCA）豁免條款。

彭博分析師推估，輝達銷往美國的系統產品中，有40%至60%可能符合豁免，減輕關稅帶來的衝擊。

此外，整合輝達GPU、組裝成AI伺服器機櫃的OEM廠商，目前在墨西哥和美國也具備一定產能，有助進一步削弱關稅的直接影響。不過，彭博分析師提醒，輝達約有一半的元件，尤其是交換器、網路設備和遊戲用產品仍在亞洲生產，主要集中在台灣，即使最終組裝地點在美國，這部分仍可能持續暴露於關稅風險之中。