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群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，勇奪樂活與運動復健類優選大獎。群創／提供
群創攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，勇奪樂活與運動復健類優選大獎。群創／提供

群創（3481）光電攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，透過數位科技協助長者維持認知能力與社交參與。10日在臺灣輔具暨長期照護大展中榮獲2025臺灣長照租賃輔具精品獎—樂活與運動復健類優選大獎。群創光電總經理楊柱祥表示，如何透過科技讓長者動腦、動手、全身動起來，是智慧輔具創新的關鍵。

台灣邁入超高齡社會，長者照護需求日益提升。根據國發會推估，2025年台灣65歲以上人口將突破20%，其中超過30%的長者可能面臨認知退化風險。IEK研調機構顯示，全球輔具市場在2018年規模約為410億美元，預計至2025年將成長至571億美元，年複合成長率達4.8%。其中，智能醫療輔具市場以歐美為全球主力，亞洲成長速度最快。

群創光電推出的85吋4K護眼抗反射「智慧觸控互動桌」，具備低反射、高對比及舒適觀看體驗，護眼零負擔。多點觸控桌適合4-6人同時訓練，產品內建多種互動遊戲，涵蓋反應力、記憶力、邏輯力及專注力等認知訓練功能，專為失智症輔助訓練設計。此外，搭配樂齡智造科技開發的個人化認知評估量表，能夠提供可量化、可追蹤的長者認知訓練數據，為專業照護機構帶來更精準的管理工具。

該產品已成功導入秀傳醫療體系秀和苑及多家日照中心，驗證成果顯示，長者的互動參與度提升30%。經過六個月的觸控互動訓練後，部分輕度認知退化長者在手眼協調與短期記憶測試中呈現顯著進步。這項成果顯示，智慧輔具有助於提升日照中心與高齡照護機構的數位轉型效能。

臺灣輔具暨長期照護大展為國內規模最大的國際輔具與長照產業盛會，展出內容涵蓋高齡照護需求所需的軟硬體解決方案，帶動智慧科技在長者照顧領域的應用發展。群創光電持續投入新興科技於長照領域，致力於推動精準高齡照護的價值，確保每位長者能在適當的時間獲得最佳的照護服務。

群創光電85吋多點觸控抗反射顯示器。群創／提供
群創光電85吋多點觸控抗反射顯示器。群創／提供

群創 輔具

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