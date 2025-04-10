群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

群創（3481）光電攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，透過數位科技協助長者維持認知能力與社交參與。10日在臺灣輔具暨長期照護大展中榮獲2025臺灣長照租賃輔具精品獎—樂活與運動復健類優選大獎。群創光電總經理楊柱祥表示，如何透過科技讓長者動腦、動手、全身動起來，是智慧輔具創新的關鍵。

台灣邁入超高齡社會，長者照護需求日益提升。根據國發會推估，2025年台灣65歲以上人口將突破20%，其中超過30%的長者可能面臨認知退化風險。IEK研調機構顯示，全球輔具市場在2018年規模約為410億美元，預計至2025年將成長至571億美元，年複合成長率達4.8%。其中，智能醫療輔具市場以歐美為全球主力，亞洲成長速度最快。

群創光電推出的85吋4K護眼抗反射「智慧觸控互動桌」，具備低反射、高對比及舒適觀看體驗，護眼零負擔。多點觸控桌適合4-6人同時訓練，產品內建多種互動遊戲，涵蓋反應力、記憶力、邏輯力及專注力等認知訓練功能，專為失智症輔助訓練設計。此外，搭配樂齡智造科技開發的個人化認知評估量表，能夠提供可量化、可追蹤的長者認知訓練數據，為專業照護機構帶來更精準的管理工具。

該產品已成功導入秀傳醫療體系秀和苑及多家日照中心，驗證成果顯示，長者的互動參與度提升30%。經過六個月的觸控互動訓練後，部分輕度認知退化長者在手眼協調與短期記憶測試中呈現顯著進步。這項成果顯示，智慧輔具有助於提升日照中心與高齡照護機構的數位轉型效能。