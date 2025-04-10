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台灣大攜女媧創造 推全台首款可客製化「智慧餐飲機器人」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

餐飲業面臨缺工與高流動率的雙重挑戰，台灣大哥大（3045）10日宣布攜手台灣AI機器人新創「女媧創造」，推出全台首款支援高度客製化的「智慧餐飲機器人方案」，並正式納入台灣大「OP開店包」系列，提供餐飲業者更具彈性且降本增效的數位升級選擇。

台灣大表示，智慧餐飲機器人是台灣製造，具備高度彈性設定功能，能執行自動送餐、回收餐具、補菜等外場任務，並依店家需求客製桌邊語音互動、任務邏輯、路線與行走速度等功能，適用於各類型餐廳、醫療照護、旅館住宿等多元場域，擁有強大的跨業服務潛力。

相較市場上平均每台送餐機器人逾30萬元的購置成本，台灣大哥大指出，智慧餐飲機器人採租賃制，業者僅需支付首付金，搭配OP開店包申辦月租8,000元起，即可以低門檻導入智慧服務，降本增效、快速升級為智慧餐飲店家。

台灣大哥大指出，最受中小型業者青睞的「OP開店包」組合為「餐廳外場輕鬆省方案」，每月僅需1,486元起，即可整合行動市話、AI語音預約服務與線上點餐功能；若搭配本次推出的「智慧餐飲機器人方案」，每月萬元內即可全面處理接聽、點餐、送餐等三大外場流程，打造高效運作的智慧餐飲營運模式。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉表示，台灣大「OP開店包」具備靈活的組合模式，店家可依實際需求申辦、訂閱或租賃服務，並與台灣大專業團隊共同規劃最合適的智慧經營解方。此次導入的智慧送餐機器人由台灣新創「女媧創造」研發製造，其高度客製化能力是最大亮點。台灣大哥大結合本土AI新創實力，不僅有效協助中小企業主應對缺工與經營挑戰，更為業者帶來全新顧客互動體驗。

林德偉指出，根據 Precedence Research 調查，全球服務機器人市場規模預計從 2024 年的 545.1 億美元，成長到2034 年的2,127.7 億美元左右。在AI、自動化流程與機器學習快速演進下，人機協作正成為營運新常態。具備高度互動性與彈性設定功能的服務型機器人，將成為各行業實現營運升級的重要引擎，為缺工嚴峻的產業與地區帶來升級契機。

智慧送餐機器人由台灣AI新創「女媧創造」研發，從語音內容、任務邏輯、動線規劃設計與行走速度上，可依照實際場域需求進行客製化設定。相較進口品牌功能較為制式、難以本地化調整，女媧創造的本土研發優勢，不僅能快速支援現場需求，也提升維運彈性，讓店家在升級過程中無後顧之憂。

女媧創造營運長張智傑表示，成功的數位轉型不在於取代人，而在於放大人的價值，這正是女媧創造與台灣大哥大所要實現的核心理念，致力協助企業以低成本創造高效能，加速數位轉型，打造更具溫度與效率的服務體驗。

台灣大哥大指出，「OP開店包」系列產品全面升級，除整合行動市話、店家寬頻和行銷推廣服務，亦結合生態圈夥伴女媧創造、LINE台灣、Google、點點全球與Ocard等，推出具有LLM大腦的送餐機器人、24小時AI語音預約服務、線上點餐系統等服務，整合集團、新創資源與國內策略夥伴，打造最貼近營運場景的智慧解決方案，助力中小企業在缺工時代下永續經營。

台灣大哥大 機器人 餐飲業

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