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元太科推出75吋全彩電子紙 樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
E Ink Spectra 6 高彩飽和度的全彩顯示與極致節能的特性，為廣告主、品牌商與零售業者提供全新顯示體驗。元太／提供
E Ink Spectra 6 高彩飽和度的全彩顯示與極致節能的特性，為廣告主、品牌商與零售業者提供全新顯示體驗。元太／提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品 —75吋彩色電子紙，為永續數位看板顯示樹立全新標準。75吋E Ink Spectra 6彩色電子紙的亮相，延續了今年ISE展覽中75吋E Ink Kaleido™ 3產品的亮相，展現出元太科技持續聚焦大尺寸電子紙解決方案的戰略布局。

「全新的75吋E Ink Spectra 6顯示器，是元太持續推動創新與永續數位看板應用的重要里程碑，」元太科技董事長李政昊表示，「其高彩飽和度的全彩顯示與極致節能的特性，為廣告主、品牌商與零售業者提供全新顯示體驗，又能有效吸引消費者目光，同時降低對環境的影響。我們期待這項技術為室內數位廣告應用帶來革命性的顯示模式。」

75吋Spectra 6彩色電子紙支援搭載E Ink Ripple™技術 — 新一代的waveform與演算法架構，可大幅提升畫面更新的流暢度並擴增色彩表現，進一步強化廣告效果。透過E Ink Ripple™節奏與轉場更新的優化，能有效吸引目光並延長顧客於電子紙廣告看板前停留的時間，進而提升廣告互動率。

75吋E Ink Spectra 6的應用場域包括廣告看板、資訊顯示、指引標誌、企業及零售品牌展示等。大尺寸全彩電子紙有助於提升觀賞吸引力與溝通效率。E Ink Spectra 6彩色電子紙的主要特色包括：

●鮮明高彩顯示，滿足商業應用需求

●超低功耗設計，操作溫度介於0至50°C

●即時動態更新，取代靜態紙本海報，提升空間使用效率與營運彈性

E Ink電子紙技術僅在內容更新時使用電力，具有極高能效且不發光，依賴環境光源顯示畫面。相較紙張與LCD，電子紙科技大幅降低耗電與碳排放。元太科技結合電子紙為綠色產品（Product）定位，架構元太科技獨有的PESG，全力投入於綠色產品、環境、社會，與公司治理（Environment, Social, and Governance, ESG） 面向，積極實行邁向永續的路徑。電子紙在富時羅素（FTSE Russell）公布的綠色營收被評析為99.9%的綠色產品；而信用評等機構穆迪（Moody's）也驗證其綠色貸款符合《綠色貸款原則》。這些國際肯定展現元太科技優異的環境表現與永續發展承諾。

E Ink元太科技推出75吋E Ink Spectra™ 6全彩電子紙，樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿。元太／提供
E Ink元太科技推出75吋E Ink Spectra™ 6全彩電子紙，樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿。元太／提供

元太 數位廣告 電子紙

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