快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

偉康高毛利「AI雙引擎」為營運添柴火！再獲新客戶下單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康科技。記者吳康瑋／攝影
偉康科技。記者吳康瑋／攝影

隨著AI時代正式來臨，「數據運用與資安防護」也成為企業數位轉型過程不可或缺的一環。而上櫃軟體大廠偉康科技（6865）在AI技術浪潮的推動之下，憑藉強大的軟體技術實力，成功建構「OETH智慧資安」、「Nous智能決策」雙核心主力產品線，並挹注去年營收突破新高。面對市場企業逐步朝數位轉型加速邁進，偉康2025營運主軸「數據平台」產品也獲得了全新大客戶研華（2395）的採用，有望為自有產線的業績表現，增添不少的柴火。

全球供應鏈受到AIoT與工業5.0 等題材影響，面臨著難以預料、且未知的巨大變化，其中，台鏈製造業大廠在這波強勁的AI巨浪，以及其衍生的各種「資安」威脅之下、更是首當其衝，而工業電腦龍頭研華此次攜手偉康導入數據中台，來全面提升自身的「數據管理」能力，同時內部也採跟用其「高效整合數據解決方案」，藉此優化自身的數據應用流程，加速決策效率，確保各部門能即時獲取關鍵資訊，以強化整體營運與市場競爭力。

事實上，研華內部擁有超過400 種的數據來源，不過豐富的數據資料庫，卻也隱藏著「數據碎片化（運用程度不足）」、數據孤島、管理效能下降與限制發展潛力等挑戰。而研華這次透過導入偉康數據中台，也成功將旗下 400 種以上數據源完成整合，也得到上千張報表的統一數據來源，每日查詢量高達數萬次，讓自身業務場域實現數據即時互通團隊稱，數據整合與治理是智慧製造策略的關鍵。團隊能更快速整合全球多個數據源，確保決策的即時性與精準度。大幅提升決策效率與營運效能，同時加速GenAI的導入及應用。

偉康作為數位身分認證領域的知名供應商，已深耕數位轉型、資訊安全等領域多年，而近年團隊不斷透過調整「自有品牌」與「訂閱制」業務的占比，成功讓毛利表現大幅回升，也為團隊未來成長奠定了堅實的基礎。根據公開資料顯示，偉康3月合併營收達0.49億元，月增56.4%、年增6.7%，業績表現重返成長軌跡，繳年月雙增的亮眼成績，合併前3個月營收1.1億元，年減7.3%。而偉康10日早盤在大客戶新訂單及川普暫停關稅等市場利多的帶動之下，以63.6元跳空漲停，吸引市場投資人關注。

美國總統川普近日針對課徵關稅發表一系列看法，引發全球股市發生劇烈震盪，也對顯示卡、伺服器、網通等製造業者的外銷訂單造成衝擊，放眼整個市場中、惟有「軟體業者」由於本身並無實體貨物製造流程，也無須被美國課徵關稅，因此較其餘製造業來說，也比較不會受到這波重稅影響，不過包括偉康在內的台系軟體業者，也仍受到大盤走勢衰退、投資人信心大減等因素的影響，股價連續數日收黑。而川普10日態度急轉彎，突然宣布對除大陸外的各國暫緩徵收高額關稅90天，也讓大盤走勢反彈攻高，挹注偉康等一眾軟體大廠一掃陰霾，攜手亮燈漲停，表現相當驚人。

AI 研華 軟體

延伸閱讀

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

川普轉彎郭智輝早上5點才知 蔣萬安反應曝光

美對陸關稅加到125% 郭智輝：協助台商轉移生產基地

【重磅快評】川普給90天關稅寬限期 換取談判空間或找下台階？

相關新聞

群創抗反射智慧觸控互動桌 獲2025臺灣輔具精品獎

群創（3481）光電攜手樂齡智造科技，共同開發85吋「TAKA憶萬富翁多人互動桌」，透過數位科技協助長者維持認知能力與社...

元太科推出75吋全彩電子紙 樹立電子紙廣告顯示美學與永續新標竿

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技10日宣布推出迄今最大尺寸的E Ink Spectra™ 6產品 —75...

偉康高毛利「AI雙引擎」為營運添柴火！再獲新客戶下單

隨著AI時代正式來臨，「數據運用與資安防護」也成為企業數位轉型過程不可或缺的一環。而上櫃軟體大廠偉康科技（6865）在A...

研華結盟Nagarro 強化WISE-Edge雲邊偕同平台

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）10日宣布與國際數位產品技術顧問龍頭 Nagarro（FRA: N...

英飛凌穩居微控制器領域榜首 2024年全球車用半導體市占率達13.5%

英飛凌憑藉其在微控制器(MCU)領域的領先優勢，進一步鞏固了在全球和區域車用半導體市場的領導地位。根據 TechInsi...

SEMI：2024年全球半導體設備銷售創新高 台灣居第3

國際半導體產業協會（SEMI）統計，2024年全球半導體製造設備銷售額達1171億美元，創下歷史新高，增加10%。台灣銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。