偉康高毛利「AI雙引擎」為營運添柴火！再獲新客戶下單

隨著AI時代正式來臨，「數據運用與資安防護」也成為企業數位轉型過程不可或缺的一環。而上櫃軟體大廠偉康科技（6865）在AI技術浪潮的推動之下，憑藉強大的軟體技術實力，成功建構「OETH智慧資安」、「Nous智能決策」雙核心主力產品線，並挹注去年營收突破新高。面對市場企業逐步朝數位轉型加速邁進，偉康2025營運主軸「數據平台」產品也獲得了全新大客戶研華（2395）的採用，有望為自有產線的業績表現，增添不少的柴火。

全球供應鏈受到AIoT與工業5.0 等題材影響，面臨著難以預料、且未知的巨大變化，其中，台鏈製造業大廠在這波強勁的AI巨浪，以及其衍生的各種「資安」威脅之下、更是首當其衝，而工業電腦龍頭研華此次攜手偉康導入數據中台，來全面提升自身的「數據管理」能力，同時內部也採跟用其「高效整合數據解決方案」，藉此優化自身的數據應用流程，加速決策效率，確保各部門能即時獲取關鍵資訊，以強化整體營運與市場競爭力。

事實上，研華內部擁有超過400 種的數據來源，不過豐富的數據資料庫，卻也隱藏著「數據碎片化（運用程度不足）」、數據孤島、管理效能下降與限制發展潛力等挑戰。而研華這次透過導入偉康數據中台，也成功將旗下 400 種以上數據源完成整合，也得到上千張報表的統一數據來源，每日查詢量高達數萬次，讓自身業務場域實現數據即時互通團隊稱，數據整合與治理是智慧製造策略的關鍵。團隊能更快速整合全球多個數據源，確保決策的即時性與精準度。大幅提升決策效率與營運效能，同時加速GenAI的導入及應用。

偉康作為數位身分認證領域的知名供應商，已深耕數位轉型、資訊安全等領域多年，而近年團隊不斷透過調整「自有品牌」與「訂閱制」業務的占比，成功讓毛利表現大幅回升，也為團隊未來成長奠定了堅實的基礎。根據公開資料顯示，偉康3月合併營收達0.49億元，月增56.4%、年增6.7%，業績表現重返成長軌跡，繳年月雙增的亮眼成績，合併前3個月營收1.1億元，年減7.3%。而偉康10日早盤在大客戶新訂單及川普暫停關稅等市場利多的帶動之下，以63.6元跳空漲停，吸引市場投資人關注。

美國總統川普近日針對課徵關稅發表一系列看法，引發全球股市發生劇烈震盪，也對顯示卡、伺服器、網通等製造業者的外銷訂單造成衝擊，放眼整個市場中、惟有「軟體業者」由於本身並無實體貨物製造流程，也無須被美國課徵關稅，因此較其餘製造業來說，也比較不會受到這波重稅影響，不過包括偉康在內的台系軟體業者，也仍受到大盤走勢衰退、投資人信心大減等因素的影響，股價連續數日收黑。而川普10日態度急轉彎，突然宣布對除大陸外的各國暫緩徵收高額關稅90天，也讓大盤走勢反彈攻高，挹注偉康等一眾軟體大廠一掃陰霾，攜手亮燈漲停，表現相當驚人。