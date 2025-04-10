研華結盟Nagarro 強化WISE-Edge雲邊偕同平台

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）10日宣布與國際數位產品技術顧問龍頭 Nagarro（FRA: NA9）達成 AI 策略合作夥伴關係，雙方將共同強化 Edge AI 軟硬體整合能力，以領先市場的 Edge AI 邊緣運算平台為核心推動研華 EdgeSync (Software-defined architecture) 升級，同時透過支援各大主流 AI 晶片公司的容器化架構（Containerized Architecture），降低軟硬體整合的開發門檻，進一步強化研華 WISE-Edge 雲邊偕同平台。

研華表示，此次合作不僅是技術整合的突破，更是研華持續擴大全球 Edge AI 市場布局的重要策略之一，雙方將攜手從台灣、印度、德國、日本至國際市場，打造邊緣運算互聯生態系，加速全球產業數位化轉型。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示：「研華在邊緣運算與工業物聯網硬體產品已耕耘超過四十餘年，與 Nagarro在軟、硬體領域各自擁有全球領導地位。此次合作將突破軟硬體獨立發展的框架，整合雙方技術優勢建構 Edge AI 生態系，加速全球企業 AI 應用落地。在研華 WISE-Edge 連結邊緣端到雲的軟硬體整合策略中，EdgeSync SDK（Software Development Kit，軟體開發套件） 是不可或缺的戰略工具。藉由與 Nagarro 合作，我們預期能提升WISE-Edge 平台的完整度與影響力，為產業夥伴提供更全面的系統解決方案，幫助企業快速部署 AI 應用，推動智慧製造、智慧醫療、智慧城市和交通運輸等關鍵產業的數位化轉型。」

Nagarro CEO & Co-founder Manas Human 表示 ：「Nagarro 身為雲端 AI 解決方案的領導者，為兼具效率、即時性、隱私與安全性，我們也很常需要部署邊緣 AI。隨著邊緣設備的數量呈指數型擴增，重要性日益凸顯，我們預期企業對於 Edge AI 布局也會隨之成長。透過此次與邊緣運算領域領導者研華的合作，我們將共同優化邊緣運算創新平台，為全球產業提供多元 AI 解決方案，滿足企業數位轉型需求。」

研華嵌入式事業群副總經理楊宏理進一步指出：「隨著 DeepSeek 開源推理模型的出現，AI 運用從雲端延伸到邊緣運算將更加迅速，百工百業對高效能、低延遲的智能邊緣運算解決方案亦將更顯迫切。此次與 Nagarro 合作不僅著眼於技術創新，更關鍵的是達到企業協作綜效，發揮雙方在國際市場影響力並串連潛在商務機會，提供產業客戶最合適的邊緣運算及 Edge AI 解決方案。未來我們將攜手從印度等新興市場出發並拓展至全球，憑藉軟硬體整合優勢，建構連結各區域的 Edge AI 生態體系，為全球產業客戶創造更強勁的成長動能。」

2025年研華宣示品牌策略「Edge Computing & WISE-Edge in Action」，透過 WISE-Edge 平台推動 Edge AI 加速模組、Edge AI 產業應用及 Edge AI 伺服器等創新產品，持續擴大全球邊緣運算影響力。此次結盟 Nagarro，EdgeSync 的容器化架構與軟體開發套件將成為雙方關鍵合作項目，透過支援 NXP、Qualcomm、NVIDIA（輝達）等主流 AI 晶片，提供一站式 Edge AI 軟體開發工具，協助企業快速建置 Edge AI 開發環境並降低開發門檻與成本，提升產業數位轉型效率。研華亦將促進產業夥伴參與 EdgeSync 平台開發，拓展更多 Edge AI 應用場景。展望未來，研華將攜手 Nagarro 開拓更多Edge AI 技術與應用可能性，助力全球企業數位轉型，實現「智能地球的推手」品牌願景。