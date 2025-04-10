英飛凌穩居微控制器領域榜首 2024年全球車用半導體市占率達13.5%

英飛凌憑藉其在微控制器(MCU)領域的領先優勢，進一步鞏固了在全球和區域車用半導體市場的領導地位。根據 TechInsights 最新的市場研究統計，英飛凌在2024年全球車用半導體市場的市占率達13.5% 。英飛凌在歐洲車用半導體市場以14.1%的市占率，排名自2023年的第二名躍升至首位，在北美市場的業務也取得增長，以10.4% 的市占率，排名自2023年的第三位提升至第二。

2024年全球車用半導體市場規模達684億美元，較2023年些微下降1.2%。不過，英飛凌在全球微控制器市場的市占持續上升，以 32.0%的市占領先第二名競爭對手2.7個百分點。此外，英飛凌在全球最大的車用半導體市場--中國，以 13.9%市占率保持領先地位，在南韓也以 17.7% 的市占持續領跑，並在日本以13.2%的市占穩居第二。

英飛凌執行副總裁暨汽車業務行銷長Peter Schaefer 表示，英飛凌已連續五年蟬聯全球車用半導體市場的領導者，源於強大的產品組合、客戶支援服務，以及對客戶特定需求的專注。

英飛凌的半導體產品在推動汽車數位化和低碳化，實現汽車環保、安全和智慧方面發揮至關重要的作用。這些半導體被應用於各種主要的汽車應用，包括駕駛輔助和安全系統、動力總成和電池管理系統，以及駕乘舒適和資通娛樂等功能。英飛凌也重點關注支援電氣/電子 (E/E) 汽車架構的演變，憑藉高度先進的連接和資料安全功能、智慧配電，以及實時運算能力，推動汽車電子電氣架構向中央區域架構設計發展，為軟體定義汽車奠定基礎。