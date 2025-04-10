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美對等關稅 恒羣電子引「魔戒」奮戰盼撐過龍捲風

中央社／ 基隆10日電

美國對等關稅措施雖暫緩90天實施，台灣中小企業深受衝擊，代工廠、恒羣電子總經理徐道義引電影「魔戒」，他深信這不會是長期寒冬，而是去得快的龍捲風，會奮戰到底撐過。

恒羣電子有限公司屬微型公司，共有25名員工，約有1/3員工為外籍配偶，公司隱身在基隆市六堵科技園區外圍俊賢路大樓內，以表面黏著技術（SMT），利用設備及人力將零件著裝在PCB板製成半成品，主要針對工控產業，車用電子等居多。恒羣電子依需求完成後，將產品交給國內客戶，再由國內客戶出貨至國外。

對於美國對等關稅衝擊，徐道義接受中央社專訪時認為，在關稅未定之際，許多國外客戶處於觀望，但未必市場沒有需求，客戶往往是在等局勢明朗後下單，中小企業因而間接受影響。

徐道義指出，由於公司主力並非在消費性電子產品代工，因此淡旺季不明顯，受美國關稅政策影響，公司4月訂單銳減，相較去年同期衰退逾1/3，4月前公司頻繁加班，4月至今員工都準時下班，還能抽空請特休假參加大甲媽祖遶境。

面對美國關稅政策，徐道義說，他苦思如何突破困境，甚至連日難以入眠，他想起「魔戒二部曲：雙城奇謀」橋段，當佛羅多困惑說：「山姆，那我們抱持著什麼信念」，山姆回答「那些善良值得我們奮戰到底」，讓徐道義茅塞頓開不再糾結，認為他再怎麼憂心都改變不了事實，只能在能力範圍內拼盡全力，剩下交給時局、交給老天。

徐道義採取開源節流策略，他說，先前因產能有限、無法接單，公司因此與潛在客戶密切聯繫，透過拜訪潛在客戶爭取訂單，加上代工品質受到客戶肯定，客戶力挺挪動部分訂單給公司，讓公司有撐下去本錢。

至於節流部分，徐道義打趣說，當然不能委屈員工，冷氣該開就要開，除此之外，非必要性開銷，例如耗材備品暫不囤積，待需要時再採購，原先規劃員工郵輪旅遊也只能暫緩。

徐道義認為，美國關稅政策對台灣而言，不會是長期的寒冬，而是一場來得快去得快的龍捲風，美國關稅大戰是「傷人1萬，自損1萬2000」，台灣的技術不怕被偷走，更不該被巧取強奪，而危機就是轉機，雖台灣不得不與美國談判，但重點是下一步該思考如何降低對美貿易比重，布局歐盟、分散市場。

徐道義說，他深信「春天一定會到來」，以台灣企業堅強的韌性會找到突破口，但政府要先協助企業活到春天，例如資金補助，制訂判斷標準提供企業紓困，幫助企業主留住員工，提供薪資補助等，地方政府也可減免賦稅，甚至可考慮結合在地銀行，提供企業低利率貸款等措施。

中小企業 美國 車用電子 關稅

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