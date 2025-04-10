綠色和平：台積電2030年用電 估占台灣總用電逾2成

美國總統川普宣布對等關稅，引發全球股市重挫，綠色和平今發布最新研究「晶片榮景後的暗影」指出，台積電綠電轉型遲緩，用電高度依賴化石燃料發電，成為AI晶片製造的碳排冠軍，另也指出，台積電在2030年用電預估占台灣總用電的23.7%。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心說，盡管台積電在AI晶片市場持續擴張，綠電轉型腳步卻遠遠追不上用電成長速度。數據顯示，台積電2023年受惠AI發展產能大增，全年度用電達232億度，其中僅有25.9億度億度來自綠電，台灣廠區近9成用電，約205億度依賴化石燃料。

以台電該年每度電虧損0.9元估算，台積電1年就增加台電約184億元虧損 ，約占全年新增虧損近1成 。

張皪心表示，這份全球首度量化AI晶片製造碳排放的研究指出，AI硬體生產造成的環境影響不容忽視。研究共同作者、荷蘭中央銀行數據科學家Alex de Vries也表示，當全球聚焦AI數據中心驚人的用電量之際，AI硬體製造的過程卻常被忽略，東亞作為供應鏈生產重鎮，若企業未積極轉用再生能源，將持續依賴高碳排的化石燃料電力，增加當地環境負擔。

本研究也指出，AI晶片製造高度集中於東亞地區，由台積電、三星（Samsung）、美光（Micron）與SK hynix等主要供應商。2023至2024年間，全球 AI 晶片製造用電量從218GWh激增至984GWh，年增幅超過3.5倍。其中台灣用電就暴增至375.8GWh，占全球總量高達38%，主要來源便是台積電龐大的AI 晶片製造產能。

張皪心說，另根據標普全球評級預估，台積電2030年用電量最高將成長到台灣總用電量的23.7%，若台積電仍維持目前高度仰賴化石燃料電力的現狀，大量成長的用電持續增加台電負擔，恐推升電價上漲壓力，進一步造成整體通膨。

張皪心表示，當台灣經濟面臨外部關稅衝擊與內部用電隱憂，台積電若能帶頭綠電轉型，不僅能實踐企業減碳責任，更有助於穩定電價、減緩台灣經濟負擔，進一步帶領台灣乃至全球電子產業度過這次經濟風暴，因此呼籲台積電展現半導體龍頭領導決心，承諾於2030年前全面採用再生能源。