快訊

突下豪雨…桃園八德工人下水道施工疑遭沖走失蹤 消防急搜救

大阪萬博試營運浮現「6大問題」 日網友曝真實體驗：有預約也要排1小時

關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

綠色和平：台積電2030年用電 估占台灣總用電逾2成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，盡管台積電在AI晶片市場持續擴張，綠電轉型腳步卻遠遠追不上用電成長速度，為台灣環境和經濟發展埋下隱憂。預估台積電2030年用電將占23.7%。記者蘇健忠／攝影
綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，盡管台積電在AI晶片市場持續擴張，綠電轉型腳步卻遠遠追不上用電成長速度，為台灣環境和經濟發展埋下隱憂。預估台積電2030年用電將占23.7%。記者蘇健忠／攝影

美國總統川普宣布對等關稅，引發全球股市重挫，綠色和平今發布最新研究「晶片榮景後的暗影」指出，台積電綠電轉型遲緩，用電高度依賴化石燃料發電，成為AI晶片製造的碳排冠軍，另也指出，台積電在2030年用電預估占台灣總用電的23.7%。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心說，盡管台積電在AI晶片市場持續擴張，綠電轉型腳步卻遠遠追不上用電成長速度。數據顯示，台積電2023年受惠AI發展產能大增，全年度用電達232億度，其中僅有25.9億度億度來自綠電，台灣廠區近9成用電，約205億度依賴化石燃料。

台電該年每度電虧損0.9元估算，台積電1年就增加台電約184億元虧損 ，約占全年新增虧損近1成 。

張皪心表示，這份全球首度量化AI晶片製造碳排放的研究指出，AI硬體生產造成的環境影響不容忽視。研究共同作者、荷蘭中央銀行數據科學家Alex de Vries也表示，當全球聚焦AI數據中心驚人的用電量之際，AI硬體製造的過程卻常被忽略，東亞作為供應鏈生產重鎮，若企業未積極轉用再生能源，將持續依賴高碳排的化石燃料電力，增加當地環境負擔。

本研究也指出，AI晶片製造高度集中於東亞地區，由台積電、三星（Samsung）、美光（Micron）與SK hynix等主要供應商。2023至2024年間，全球 AI 晶片製造用電量從218GWh激增至984GWh，年增幅超過3.5倍。其中台灣用電就暴增至375.8GWh，占全球總量高達38%，主要來源便是台積電龐大的AI 晶片製造產能。

張皪心說，另根據標普全球評級預估，台積電2030年用電量最高將成長到台灣總用電量的23.7%，若台積電仍維持目前高度仰賴化石燃料電力的現狀，大量成長的用電持續增加台電負擔，恐推升電價上漲壓力，進一步造成整體通膨。

張皪心表示，當台灣經濟面臨外部關稅衝擊與內部用電隱憂，台積電若能帶頭綠電轉型，不僅能實踐企業減碳責任，更有助於穩定電價、減緩台灣經濟負擔，進一步帶領台灣乃至全球電子產業度過這次經濟風暴，因此呼籲台積電展現半導體龍頭領導決心，承諾於2030年前全面採用再生能源。

依賴 化石 台積電 台電 綠電

延伸閱讀

國安基金「試盤」台股失萬八 點火台積效果不明顯

Google AI新晶片 台積操刀 廣達、英業達受惠

傳台積電恐面臨美國10億美元罰款 經長：沒有收到相關訊息

聯發科新晶片4月11日亮相

相關新聞

綠色和平：台積電2030年用電 估占台灣總用電逾2成

美國總統川普宣布對等關稅，引發全球股市重挫，綠色和平今發布最新研究「晶片榮景後的暗影」指出，台積電綠電轉型遲緩，用電高度...

生成式AI野蠻發展！華碩三層架構推進智慧醫療創新應用

生成式AI加速智慧醫療發展，華碩（2357）全球副總裁、智慧物聯網事業群共同總經理張權德指出，華碩透過三層智慧醫療架構：...

ASML年終暴增31.7%！關稅戰變數多 好「薪」情挺得住？

薪資查詢平台《比薪水》最新年度調查顯示，半導體業去年「幾家歡樂幾家愁」，ASML成為最大贏家，不僅是五大高薪科技公司中唯...

LINE帳號被鎖好崩潰！5分傳2則同訊息到4群組 他被強制登出…無預警停權 數發部應介入

通訊軟體LINE近期被傳無預警刪除大量用戶帳號，但標準不明、無法補救，引發反彈。不透明的停權機制，不但有損用戶權益，更牴觸相關法規，主管機關應加強監管。

台積電挨罰330億？ 經長反駁

台積電生產的晶片，先前被發現用於華為人工智慧（ＡＩ）處理器，踩到美國貿易出口管制紅線，遭美國商務部調查。路透報導，台積可...

川普關稅戰衝擊 半導體業憂心：難置身事外

美國對等關稅上路引發全球震盪，儘管美國總統川普尚未宣布對半導體加徵關稅，但半導體設備商、漢民集團副董事長許金榮昨表示，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。