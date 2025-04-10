生成式AI野蠻發展！華碩三層架構推進智慧醫療創新應用

生成式AI加速智慧醫療發展，華碩（2357）全球副總裁、智慧物聯網事業群共同總經理張權德指出，華碩透過三層智慧醫療架構：底層是AI運算與醫療雲平台，中層是整合性資訊平台系統，如AI HUB長照平台、XHIS資訊平台，最上層才是病患能直接感知的應用層，串連如穿戴式手錶VivoWatch、手持式超音波與語音輔助照護等。

著眼少子化跟高齡化趨勢，且醫療產業亟需轉型，新需求不斷浮現，科技業期望用新技術協助醫療專家解決過去碰到的瓶頸，張權德在接受《經濟日報》Podcast《聽經濟》訪談，舉例精準醫療及遠距醫療都已藉由科技加速跨大步。

他指出，精準醫療是根據不同人給予不同治療處方，患者有確切的需要，每個人是不同個體，現在的醫學藥物大約可以治癒70~80%病人，醫生更希望針對病患個體狀況以經驗去作處置，但醫生在無法知道每個病患的不同下，導致有些人吃藥會好，有些人不會好，精準醫療角度就提供醫生更多個人生理資訊，讓醫生能更針對個人症狀下藥。

張權德表示，過去的醫療科技要收集病人長期的資訊有一定困難度，但現在AI技術及智慧醫療進步，能幫忙做大量資料收集跟分析，華碩也期望從技術角度，藉由過去在PC、影音、機器人累積的技術提供協助。

而要跨入醫療領域，華碩也有系統性規劃策略，他解釋會分三層級布局，底層是AI運算資源，這塊也是華碩最擅長的部分，目前在國網中心的台灣杉2號及4號都由華碩提供，這也是AI算力的基礎，且分工上是華碩提供硬體，由集團子公司台智雲提供醫院醫療雲相關軟體架構設計。

在醫療底層基礎之上，華碩也打造了兩個平台架構，一個是次世代醫療資訊系統xHIS，另一個是老年長照平台，這兩個平台的使用對象都是醫院或醫學機構，兩平台主要功能是讓各種應用能在平台上架設發展，比方醫療影像檢測、智慧穿戴生理資訊收集、手持超音波資訊回傳、遠距醫療等等。

張權德指出，消費者最有感是第三層應用層，也是應用或醫療裝置進入醫療場域的部分，而此處最關鍵的核心是「精準度」，是否取得TFDA資格就是第三方客觀背書證明。

另外，隨感測器技術發展，張權德表示，穿戴裝置也能做到過去技術上難以提供的功能，舉例來說，VivoWatch手錶可以檢測血壓，滿足醫生希望病人不只是到院量，回家後能隨時測血壓以利追蹤，甚至是運動或走路時都能測量，但過去技術上難以做到，如今隨感測器發展進步，已經能提供「背景測量」功能輔助醫生做診療判斷。

張權德表示，過去醫生叮囑早晚量測，但可能量的當下數值都很正常，但病人表示還是偶有不舒服，這時智慧穿戴能做到背景測量，將運動作息等其他時間資訊記錄回傳，提供醫生更多數據參考，這除歸功於測量傳輸及資料處理技術的進步，也需要做一些AI演算法的訓練，因為運動中血壓的訊號雜訊多，必須做一些額外處理，否則無法做到精準量測。

他也舉跟關渡醫院合作的長照平台為例，針對特定社區合作，社區長輩配戴穿戴裝置，每天定時回傳數據，醫院有護理師會做數據追蹤，假設一位長輩平常走路都一萬步，但今天只有50步，護理師就會來電聯繫，提醒或關懷原因，透過追蹤及健康提醒，讓高齡人口的健康餘命增加，而不用將醫療用於真正發生疾病之後。

目前華碩智慧醫療產品跟台灣多家醫學中心合作，包括北醫、高榮、彰基及秀傳，張權德表示，每個醫院合作項目都取決醫生的興趣，故項目內容不同，至於何時智慧醫療應用能擴大到各院區，他預估未來5～10年時間會更為普及，但發展最關鍵不是院方需求或科技業者想做什麼，重要的是醫療法規跟政策引導，政府支持才有可能讓智慧醫療繼續前進。

而隨AI的發展，張權德表示，AI正從「推論型Inference」演進至「推理型Reasoning」，並邁向「代理型Agentic AI」。從單純給出答案，發展到解釋答案產生原因，乃至預測使用者提問背後動機。這類技術若成熟，有望協助新藥研發等高度專業任務，華碩也正積極思考其應用路徑。