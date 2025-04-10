影／用232億度僅25.9綠電 綠色和平籲台積電能源轉型

綠色和平上午舉辦全球首份「晶片榮景後的暗影：追蹤AI晶片製造電力消耗與碳排放」研究報告發布記者會，指出台灣AI供應鏈一直備受關注，然綠色和平最新研究揭露，台灣半導體龍頭企業耗電與碳排驚人，導致台灣對環境和經濟發展面臨嚴峻挑戰。半導體龍頭台積電綠電轉型遲緩，用電高度依賴化石燃料發電，成為AI晶片製造的「碳排冠軍」，不僅造成台灣環境負擔，更惡化台電財務虧損狀況，最終讓全民承擔電價上漲與通膨壓力，外部關稅與內部高耗電所推高的電價成本，正雙重衝擊台灣的經濟韌性。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，「盡管台積電在AI晶片市場持續擴張，綠電轉型腳步卻遠遠追不上用電成長速度，為台灣環境和經濟發展埋下隱憂。台積電2023年受惠AI發展產能大增，全年度用電達232億度，其中僅有25.9億度億度來自綠電，台灣廠區近九成用電（205億度）依賴化石燃料。以台電該年每度電虧損0.9元估算，台積電一年就增加台電約184億元虧損，約占全年新增虧損近一成。最終是由全民買單，因此呼籲台積電當能源轉型領頭羊，加速能源轉型，帶領供應鏈綠電自發自用，共同投資多元再生能源，確保綠電穩定供應。 綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，「盡管台積電在AI晶片市場持續擴張，綠電轉型腳步卻遠遠追不上用電成長速度，為台灣環境和經濟發展埋下隱憂。預估台積電2030年用電將占23.7%。記者蘇健忠／攝影