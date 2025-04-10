ASML年終暴增31.7%！關稅戰變數多 好「薪」情挺得住？
薪資查詢平台《比薪水》最新年度調查顯示，半導體業去年「幾家歡樂幾家愁」，ASML成為最大贏家，不僅是五大高薪科技公司中唯一全面加薪的企業，年終獎金更較前年暴增31.7%，達22.3萬元。
數據顯示，當許多科技企業凍薪或裁員，2024年ASML分紅成長2.2%（達 35.7 萬元），平均年薪增加 2.1%（達 132.9 萬元），遠超半導體業平均的 81.7 萬元。
《比薪水》專家分析，ASML憑藉全球唯一的EUV極紫外光微影設備供應商地位，受惠於AI浪潮與先進製程需求激增。該公司在台灣採取深度在地化策略，已在新竹、林口、台中、台南設點，去年更確定進駐高雄，打造全台服務網，確保對台積電等大客戶的即時支援。
ASML屬於重資本、技術導向企業，人力成本比重低，使其在大環境不佳時仍有籌碼加薪留才。雖然2025年面臨川普新關稅政策與供應鏈重組，但半導體產業目前獲得豁免，加上ASML在台主要服務本地晶圓廠，預計衝擊有限。WSTS預測2025年全球半導體市場成長11.2%，ASML能否持續其薪資優勢，成為台灣科技業關注焦點。
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