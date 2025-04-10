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賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

川普宣布90天「暫停關稅」 美財長：沒報復 就有獎勵

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

川普「跟中國釘孤枝」 財經專家：我政府通過初步考驗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普宣布對中國的關稅提高到125%，即刻生效。圖為川普去年出席他的78歲生日派對時笑瞇了眼。美聯社
美國總統川普宣布對中國的關稅提高到125%，即刻生效。圖為川普去年出席他的78歲生日派對時笑瞇了眼。美聯社

美國總統川普透過社群平台「真實社群」（Truth Social）表示，暫停對75國對等關稅政策90天、期間徵收10%關稅，但對中國的關稅提高到125%，即刻生效。資深財經專家黃世聰在臉書表示，中國果然是唯一的對象。

黃世聰表示，他之前就在媒體上說，中國應該是這次美國關稅戰的唯一目標。川普意圖其實相當明確，「所以應對上應該是跟他談，不應該是直接對撞，面對美國，不是跪，而是給出價值」。川普知道什麼是有價值，「他一而再地提到台積電到美國設廠」，就是一個例子。

黃世聰說，因此從這次的國際戰略，以及應對思考的方向，政府大致上是通過初步考驗。至於那些揚言報復、禁止台積赴美的，要當家…顯然不好說。既然川普跟中國釘孤枝升到125%，有來談的暫停3個月，「前幾天全面跌停，今天會不會全面漲停？川普時代的投資真的要繫上安全帶」。

台股 關稅

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