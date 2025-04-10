川普關稅下 李鴻基：台灣半導體供應鏈須提早備足糧草

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

備受市場關注的台積電（2330）法說會預計在4月17日舉行，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，在川普對等關稅政策下，台灣半導體供應鏈必須提早備足糧草，才能夠因應資本結構優化、事業分拆、併購整合、發展ESG策略等需求。

美國總統川普祭出對等關稅政策，引發全球資本市場震盪。李鴻基指出，全球機構投資人急於了解台灣企業戰略應對策略，寬量國際(QIC)14日起舉行為期兩周的第17屆QIC CEO Week，預料半導體供應鏈佈局調整與製造效率優化將會是全球鎖定焦點。

第17屆QIC CEO Week共邀集30家台灣領導企業，包含10家與台積電相關的泛半導體供應鏈公司(其中有五家未上市櫃公司)，由董事長與總經理親自出席，說明台灣企業如何在關稅壓力下展現韌性，調整供應鏈佈局、優化製造效率，並即時應對外部環境挑戰。

參加QIC CEO Week實體會議的公司，包括葡萄王（1707）、裕慶-KY（6957）、廣越（4438）、世界健身（2762）、長聖（6712）、遊戲橘子（6180）、雲豹（6869），志聖（2467），群創（3481）、格斯（6940）、稜研（7812）、融程電（3416）、萬泰科（6190）、臻鼎-KY（4958）、BBTruck、FunNow、潮網、格棋、鈺祥，參加線上會議公司則包括火星生技（7731）、農林（2913）、國泰金控（2882）、藥華藥（6446）、南寶（4766）、三陽（2206）、巧新（1563）、Gogolook（6902）、智通科創（8932）、矽力杰（6415），穩懋（3105）。

其中雲豹，志聖，群創，臻鼎，格棋，鈺祥，南寶，巧新，矽力杰，穩懋等10家公司，為泛半導體供應鏈，對關稅效應看法被視為產業風向球。

李鴻基表示，台灣企業董事長與總經理等與會經營階層將第一時間說明如何應對關稅所帶來的成本變化，及因應策略思維，包括生產據點多元化、轉單策略、海外投資規劃與營運自動化與數位化等。

QIC CEO Week活動不僅涵蓋半導體與新經濟，也橫跨電子零組件與消費型產業，透過小型閉門團體與一對一會議安排。

半導體 關稅

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