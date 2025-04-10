研華攜手偉康導入「數據中台」 全產線朝智慧製造邁進
面對全球業務擴展與數據應用需求的提升，工業電腦龍頭研華（2395）今（9）日宣布，攜手偉康（6865）導入數據中台，打造「高效整合數據解決方案」，並藉此強化自身在「跨部門協作」與「進行決策」時的效率。對此，研華表示，數據整合與治理是智慧製造策略的關鍵。團隊能更快速整合全球多個數據源，確保決策的即時性與精準度。透過系統化管理，各部門能即時獲取所需資訊，大幅提升決策效率與營運效能，同時加速GenAI的導入及應用。
研華今日參加偉康舉辦研討會「工業 5.0：讓 AI 落實智慧製造與數據治理新革命」，並派出團隊成員進行分享，實際解說研華在導入偉康「數據中台」後，所帶來的實際效益，並說明如何透過數據中台提升數據管理能力，透過資料不落地、即時整合與智能數據治理，成功串聯全球營運據點，提升決策精準度與管理效率，持續領先全球市場。
根據 Forrester 研究顯示，企業平均僅運用 35% 的數據，導致數據碎片化，面臨數據孤島、管理效能下降與限制發展潛力等挑戰。研華擁有多種數據來源，期望透過優化數據應用流程，加速決策效率，確保各部門能即時獲取關鍵資訊，以強化整體營運與市場競爭力。
偉康數據長葉浚豪表示，導入AI不是一次性購買設備或採購的議題，而是落實數位轉型的一個循環。最佳的實踐必須塑造組織、文化風氣，從企業的高層到執行團隊都必須要有一致的目標。如何從落實MVP讓團隊取得小規模的勝利，開啟AI轉型之路，讓所有人開始熱情的面對與轉換，是非常值得借鏡的過程。
據悉，偉康已協助研華整合內部 400 種以上數據源，提供超過千張報表的統一數據來源，每日數據查詢量達數萬次，讓研華業務場域實現數據即時互通。葉浚豪直言，好的平台的工具、專業的顧問建議，可以降低企業轉型的時間與困難，有效提升效益。研華以自身的經驗分享，從上層目標的制定、到實踐工具的導入，在短短一年多已有兩位數的生成式AI應用，著實讓人佩服。偉康也跟著研華在這個過程，扮演最好的夥伴。
研華身為台灣走出國際的品牌同時也身兼製造的國際級企業，攜手偉康數據領導廠商的共同合作，讓研華在數位創新的路上，有了非常卓越的成就。
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