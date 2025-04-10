甲山林「左岸明珠」將登場 祝文宇：讓利價只賣兩個月 不買就封盤

甲山林集團董事長祝文宇今（9）日在2025年甲山林集團水岸系列首發案「濱河帝景」記者會中表示，愛山林建設（2540）今年新推案量總金額高達1,000億元，面對千億元規模的市場競爭，為了把業績做出來，決議今年新建案全數讓利，其中位於新北市中和、總銷約400億元的「左岸明珠」，讓利價只賣兩個月，兩個月你不買就封盤。

祝文宇強調，「（自建案）我敢推出這個價格出來，就會有人認同」，像是首發案「濱河帝景」從228連假潛銷至9日正式公開，每坪成交均價約75萬元，一個多月賣了超過五成、逾260戶，相對周邊新建案每坪8字頭、讓利逾6%，更是新板特區每坪成交價120萬元的六至七折，熱銷超過五成就是讓利價讓消費者有感。

至於接下來其他自建案的讓利幅度，祝文宇表示，接下來案量400億元的中和「左岸明珠」也會讓利，至於讓利多少、要等每個新案開案前才會決定，但因該案10月要開工，全案預計只賣2個月，「我就賣兩個月，（讓利價）兩個月、（消費者）不買就算了」。

他強調，「左岸明珠」接下來兩個月讓利價的銷售期到了，不管有沒有完銷，他就封盤不賣了。

祝文宇指出，「房市是最好的保值產品，市場觀望才是入場的好時機」，「就像這次股災，台積電（2330）從1,000元掉到700多元，你買不買，道理是一樣的」。

他說，「你今天如果繼續把房價往上撐，我認為價格大概不會再上了，但是如果你說台積電，原本股價1,000元，現在800元、現在700元你要不要進場，你要進場就會有量，你的專業腦袋看看，700元可不可以進場，答案就那麼簡單」。

甲山林集團今年自建案擴大到約1,000億元規模，包括「濱河帝景」、「帝景7」、「左岸明珠」、「市政帝寶」、「市政帝景」、「A7自建案」、「新竹帝寶系列案」等，祝文宇強調，面對千億元規模的市場競爭，為了把業績做出來，「全部都讓利」，價格出來一定會影響到周圍行情，但對他來說，接下來他要做的事情就是把房子蓋好。

祝文宇表示，美國總統川普祭出的關稅戰跟國內房地產市場沒有關係，至今對建築業也沒有影響，反觀現在房市的自住剛性需求一樣存在；試想，今天消費者面對的房子舊了、公寓老了，難道雙北市民眾想要繼續住在舊公寓、想要住老房子，國人不怕地震嗎？如果民眾有換屋需求的話，代表新房子是有市場、有需求的。

接下「濱河帝景」營造工程的達欣工董事長王人正昨指出，台積電新廠正持續興建中，全部新廠要達到規模化效益約要10年；祝文宇表示，若台積電新廠達到規模化效益約10年，代表10年內台灣經濟、房市需求無虞。