市場傳晶片疑似流向華為 路透：台積面臨10億美元罰款

路透報導，台積電（2330）生產的晶片疑似流向華為，被導入作為AI伺服器晶片，可能因此面臨10億美元以上罰款。台積電昨（9）日不回應市場傳聞，且公司目前正值法說會前緘默期。

受相關傳聞與川普政府關稅議題干擾，台積電昨天股價跌破800元，終場收785元，下跌31元，為近一年來低點，外資再賣超逾3萬張，連續兩個交易日賣超。台積電昨天市值跌至20.36兆元，面臨20兆元關卡保衛戰。

對於出口管制議題，台積電先前已多次重申，為遵循法規的要求，該公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，且已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。

惟外電報導，消息人士透露，美國商務部正在調查台積電與算能公司（Sophgo）的關係，因為這家陸企所訂製的台積電晶片，與華為高端Ascend 910B人工智慧處理器中發現的晶片相符，代表台積電製造的晶片最終進入了華為AI處理器。

拜登政府今年初卸任前，增列25家陸企至限制貿易的實體清單，擔任「白手套」協助華為輾轉獲得台積電晶片的算能科技也入列這份黑名單，因為算能購自台積電的晶片，被發現用在華為的AI處理器。

RAND技術與安全政策中心的研究員海姆（Lennart Heim）表示，台積電近年生產近300萬顆符合算能訂單設計的晶片，這些晶片很可能流入華為手中。

這項超過10億美元的潛在罰款來自於美國的出口管制規定，這些規定允許對違規交易處以高達兩倍交易金額的罰款。

路透2024年曾引述兩名知情人士說法報導，在華為的AI處理器被發現使用台積電晶片後，台積電已停止向算能科技供貨。