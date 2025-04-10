Google Cloud AI代理 零壹、精誠、伊雲谷沾光

Google Cloud高喊2025年是「AI代理時代」，在企業AI開發平台Vexter AI將推出新的語言模型Gemini 2.0 Flash版、AI代理開發工具包。

並與企業夥伴推動新的互通性協議「Agent2Agent」（A2A），讓企業跨平台管理部署在不同系統的AI代理機制，針對不同資料與需求各自進行AI代理業務。

Google Cloud力推各類AI模型與AI代理開發工具包，並祭出企業可跨平台部署的AI代理機制，法人看好，有望刺激企業需求，零壹（3029）、精誠、伊雲谷、博弘、邁達特等Google Cloud台灣代理商營運跟著旺。

Google Cloud雲端AI副總裁帝瓦里（Saurabh Tiwary）指出，過去一年Google Cloud供企業開發AI應用的Vertex AI平台，使用量增加20倍，增加數十萬個模型與大語言模型供企業發展與部署自有AI代理應用，為超過千萬的網站與App開發者提供服務，最新開發的Gemini 2.0將推出Gemini 2.0 Flash版。