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Google AI新晶片 台積操刀 廣達、英業達受惠

經濟日報／ 記者彭慧明林薏茹／台北報導
Google Cloud Next 2025大會在美國登場。機器學習、系統與雲端AI副總裁華達德（Amin Vahdat）宣布，將強化「AI基礎建設」。 路透
Google Cloud Next 2025大會在美國登場。機器學習、系統與雲端AI副總裁華達德（Amin Vahdat）宣布，將強化「AI基礎建設」。 路透

Google Cloud Next 2025大會在美國登場。機器學習、系統與雲端AI副總裁華達德（Amin Vahdat）宣布，將強化「AI基礎建設」，公開Google第七代TPU（張量處理器）晶片「Ironwood」，這是高效率更節能的晶片，是首款以提高AI推理效能和可擴充性而設計的產品，為下一波AI創新提供動力。

法人指出，Google新七代TPU晶片由晶圓代工龍頭台積電（2330）操刀，台積電營運率先受惠，且Google推全新AI加速器，要讓雲端客戶大規模開發與部署更複雜的推理AI模型，有助催動伺服器需求升溫，主力伺服器協力廠廣達、英業達同步受惠。

TPU是Google針對AI開發的專用晶片（ASIC），在Google雲端伺服器中用於加速機器學習，2015年起推出第一代TPU，2018年開放商業運算用途。

據了解，第六代TPU晶片Trillium採用台積電3至4奈米製程，是Google迄今效能最快的產品。市場傳出，Google攜手聯發科設計下一代TPU明年上線，也是台積電代工。台積電自第五代起連續代工伺服器用TPU，今年開始生產Pixel手機用TPU，成為Google主要晶片代工夥伴。

Google第六代的Trillium TPU在今年初上市，專為訓練大型語言模型、執行推理和處理多模態AI模型（如文本與圖像生成）而設計，今年推出第七代產品，首度針對推理能力設計，標榜效能是前一代晶片的二倍。Ironwood是高效率更節能的晶片，每瓦表現是第六代TPU Trillium的二倍。Ironwood的能源效率比Google在2018年推出的第一款Cloud TPU高出近30倍。

Google計算和AI基礎設施副總裁羅梅爾與計算引擎和AI基礎設施產品管理副總裁埃利薩奧斯指出，專注於推理的Ironwood TPU推出，增強Google Cloud的AI超級電腦。Google並推出軟體最佳化、網路創新和針對AI最佳化的儲存產品，為訓練和服務模型提供更全面、更有效率的AI基礎架構。

AI Google 台積電

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