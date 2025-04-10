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傳台積電恐面臨美國10億美元罰款 經長：沒有收到相關訊息

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長郭智輝。記者邱德祥／攝影
經濟部長郭智輝。記者邱德祥／攝影

台積電（2330）遭美國商務部調查，恐面臨10億美元罰款。經濟部長郭智輝昨（9）日表示，台積電是守法的公司，這是不存在的問題，經濟部也沒有收到相關訊息。

他也表示，台積電沒有兌現投資，才有課關稅這事；在實務上投資美國千億美元，並不是馬上要匯出。

針對市場傳聞聯電將與格芯（GlobalFoundries） 聯姻，恐成「美聯電」，郭智輝昨日則回應，「傳說的東西」應該要問聯電。

國民黨立委徐巧芯持續追問，並要求郭智輝就聯電合併、不合併兩選項分析，郭智輝說，若是從學術性探討，「不會合併」，兩人一度發生爭辯，一來一往，最後郭智輝回應，「我告訴你，不可能」。

台積電 美國商務部 聯電

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