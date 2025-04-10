傳台積電恐面臨美國10億美元罰款 經長：沒有收到相關訊息
傳台積電（2330）遭美國商務部調查，恐面臨10億美元罰款。經濟部長郭智輝昨（9）日表示，台積電是守法的公司，這是不存在的問題，經濟部也沒有收到相關訊息。
他也表示，台積電沒有兌現投資，才有課關稅這事；在實務上投資美國千億美元，並不是馬上要匯出。
針對市場傳聞聯電將與格芯（GlobalFoundries） 聯姻，恐成「美聯電」，郭智輝昨日則回應，「傳說的東西」應該要問聯電。
國民黨立委徐巧芯持續追問，並要求郭智輝就聯電合併、不合併兩選項分析，郭智輝說，若是從學術性探討，「不會合併」，兩人一度發生爭辯，一來一往，最後郭智輝回應，「我告訴你，不可能」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本開箱！Switch 2搶先開箱試玩 瑪利歐賽車世界全新生存戰、薩爾達畫質大躍進
📢 Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 任天堂官方曝原因
📢 LINE免費貼圖3款！瑞秋廖「厭世」圖超好用 加碼隱藏版玩具總動員
📢 「吉卜力」AI圖生成指令教學來了 看膩了也能變日漫美少女戰士風格
📢 Switch 2來了大升級！4K畫質、新增語音聊天室、Joy-Con 2還能當滑鼠
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言