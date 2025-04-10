雙A 3月營收 罕見走高
品牌雙A宏碁（2353）、華碩今年3月營收都交出佳績，單月營收分別月增71.47%、40.95%；其中，華碩創下單月歷史新高紀錄，宏碁則是33個月單月新高。法人分析，3月是消費性電子淡季，但宏碁、華碩3月營收罕見走高，應與品牌雙A為防備美國對等關稅，提前拉貨所致。
華碩昨（9）日公布3月集團營收為643.15億元、年增29.33%，創單月歷史新高；累計今年第1季集團營收1,476.94億元，季減4.05%、年增21.36%，為歷年同期新高。
華碩3月品牌營收596.58億元，月增44.8%、年增27.5%；首季品牌營收1,351.88億元、年增18.48%。
華碩2024年各地區市場品牌營收比重分別為亞洲47%、歐洲29%、美洲（涵蓋美國、加拿大、墨西哥與南美洲）達24%，其中美國的業績占比約為low-teens（11%至13%）至mid-teens（14%至16%）。
宏碁3月營收292.75億元、年增6.52%，為33個月新高；累計今年首季營收614.22億元，季減6.97%、年增4.41%。
宏碁指出，政經局勢充滿變數，宏碁將與客戶及供應鏈密切合作，考量需求、市場競爭與產品陣容，採取必要措施。
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