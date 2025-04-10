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大摩：PC半導體景氣轉壞 大幅調降義隆、祥碩、譜瑞等目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
大摩在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中示警，「三大因素」引發個人電腦（PC）半導體產業本季起景氣趨勢轉惡化。聯合報系資料照
大摩在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中示警，「三大因素」引發個人電腦（PC）半導體產業本季起景氣趨勢轉惡化。聯合報系資料照

關稅戰衝擊全球經濟，摩根士丹利（大摩）在最新釋出的「大中華半導體產業」報告中示警，「三大因素」引發個人電腦（PC）半導體產業本季起景氣趨勢轉惡化。台廠中，義隆（2458）、祥碩、譜瑞-KY等遭大降目標價，後市將面臨下行壓力，建議避開。

大摩指出，自2024年下半年AI PC市場表現不如預期後，PC半導體產業2025年第2季恐將再面臨挑戰。主要壓力來自於三大因素，包括：美國提高關稅、企業支出趨於保守、庫存提前備貨等影響。

台廠中，大摩將義隆降評至「中立」，目標價降至126元、降幅33.6%；祥碩降至「中立」，目標價1,415元、降幅達45.8%；譜瑞-KY給予「劣於大盤」評級，目標價445元、降幅33.1%。

值得注意的是，大摩取消祥碩「首選」（Top Pick）資格，儘管長期仍看好晶片的成長動能，但對於主要客戶進行庫存修正，以及潛在PCIe交換器競爭帶來的估值壓力感到擔憂。

義隆因在消費性與企業端PC需求的不確定性升高；譜瑞因蘋果出貨可能下修，以及控制板（T-Con）平均售價（ASP）也可能下調，進而影響獲利能力。

大摩科技產業分析師顏志天表示，首先，PC半導體目前的出貨與實際終端需求間出現明顯落差，產業季節性動能轉弱。展望後市，第2季PC半導體出貨的季增率可能落在低個位數區間，甚至可能出現連續下滑；與NB ODM廠預期約季增9%表現相比，PC半導體表現相對疲弱。

其次，企業端方面，一旦經濟前景惡化，企業可能優先削減的支出項目多半與硬體相關。其中，在可削減項目中，NB與桌上型電腦雙雙進入前五名，顯示企業對於Windows 10終止支援引發的換機需求可能未如預期。

第三，消費市場面臨額外壓力。隨美國提高關稅，PC終端價格可能上升，進一步壓抑消費需求。美國是全球最大的PC終端消費市場，2024年第4季美國占全球PC出貨量的27%，其中消費型PC占比高達36%。

由於多數PC是在海外組裝後進口至美國，若關稅提高，可能推升整機成本，進而壓縮消費者需求，連動對廠商出貨也產生影響。此外，零組件價格亦可能因成本轉嫁而面臨上行壓力，干擾市場供需動態，整體前景堪憂。

半導體 消費

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