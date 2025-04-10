台積電挨罰330億？ 經長反駁

台積電生產的晶片，先前被發現用於華為人工智慧（ＡＩ）處理器，踩到美國貿易出口管制紅線，遭美國商務部調查。路透報導，台積可能面臨十億美元（約台幣三三○億元）的罰款。

經濟部長郭智輝昨天表示，台積電是守法的公司，這是不存在的問題，經濟部也沒有收到相關訊息。

美國商務部發言人不願對此置評，台積電發言人則聲明，公司始終遵守法規，自二○二○年九月中以來就停止供貨給華為，正全力配合該部調查。儘管商務部尚未對台積電採取公開行動，但通常該部會向涉嫌違規的企業寄發「提議指控信」，並在信中列出涉嫌違規的時間、金額及民事罰款計算方式，給企業卅天做回應。

此外，針對川普自爆他曾告訴台積電，如果不在美國建廠，將繳納高達百分之百的關稅稅率。郭智輝則說，應由台積電回答。他表示，台積電沒有兌現投資，才有課關稅這事；實務上投資美國千億美元，並不是馬上要匯出。

聯電、格芯合併？郭智輝：沒有收到訊息

立法院經濟委員會昨邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，進行專題報告，在野立委關切聯電和格芯的合併傳聞，郭智輝表示，「傳說的東西」，應該要問聯電；他們若有意願，要送經濟部投審會審查，現在沒有收到。

民眾黨立委張啓楷詢問郭智輝五月赴美參加SelectUSA（選擇美國投資高峰會）活動？郭智輝表示，「目前沒有訊息」。因為碰到關稅議題，行政院會有整體考量，目前沒有收到訊息。

國民黨立委徐巧芯表示，對於聯電和格芯聯姻變成「美聯電」，郭智輝是樂觀其成？或是感到憂心？郭智輝說，這是假設性問題。徐巧芯持續追問，郭智輝說，經濟部沒有收到這個訊息。徐巧芯要求他就合併與不合併兩選項分析，郭智輝說，若是從學術性探討，「不會合併」