快訊

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

川普暫停對等關稅 美股道瓊狂飆近3000點、那指暴漲逾12%

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電挨罰330億？ 經長反駁

聯合報／ 記者江睿智陳儷方、編譯徐榆涵／綜合報導

台積電生產的晶片，先前被發現用於華為人工智慧（ＡＩ）處理器，踩到美國貿易出口管制紅線，遭美國商務部調查。路透報導，台積可能面臨十億美元（約台幣三三○億元）的罰款。

經濟部長郭智輝昨天表示，台積電是守法的公司，這是不存在的問題，經濟部也沒有收到相關訊息。

美國商務部發言人不願對此置評，台積電發言人則聲明，公司始終遵守法規，自二○二○年九月中以來就停止供貨給華為，正全力配合該部調查。儘管商務部尚未對台積電採取公開行動，但通常該部會向涉嫌違規的企業寄發「提議指控信」，並在信中列出涉嫌違規的時間、金額及民事罰款計算方式，給企業卅天做回應。

此外，針對川普自爆他曾告訴台積電，如果不在美國建廠，將繳納高達百分之百的關稅稅率。郭智輝則說，應由台積電回答。他表示，台積電沒有兌現投資，才有課關稅這事；實務上投資美國千億美元，並不是馬上要匯出。

聯電、格芯合併？郭智輝：沒有收到訊息

立法院經濟委員會昨邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，進行專題報告，在野立委關切聯電和格芯的合併傳聞，郭智輝表示，「傳說的東西」，應該要問聯電；他們若有意願，要送經濟部投審會審查，現在沒有收到。

民眾黨立委張啓楷詢問郭智輝五月赴美參加SelectUSA（選擇美國投資高峰會）活動？郭智輝表示，「目前沒有訊息」。因為碰到關稅議題，行政院會有整體考量，目前沒有收到訊息。

國民黨立委徐巧芯表示，對於聯電和格芯聯姻變成「美聯電」，郭智輝是樂觀其成？或是感到憂心？郭智輝說，這是假設性問題。徐巧芯持續追問，郭智輝說，經濟部沒有收到這個訊息。徐巧芯要求他就合併與不合併兩選項分析，郭智輝說，若是從學術性探討，「不會合併」

台積電 美國 郭智輝

延伸閱讀

為減少對美順差…參與阿拉斯加天然氣開採 經長：投資比重不過半

因應關稅風暴 郭智輝：全面取消紓困申請衰退15%門檻

難擋汽車零關稅？經長：考量分年降、減徵貨物稅 爭取維持在台製造

美關稅海嘯台傳產面臨取消訂單潮 陳亭妃：多集中台南

相關新聞

川普關稅戰衝擊 半導體業憂心：難置身事外

美國對等關稅上路引發全球震盪，儘管美國總統川普尚未宣布對半導體加徵關稅，但半導體設備商、漢民集團副董事長許金榮昨表示，最...

台積電挨罰330億？ 經長反駁

台積電生產的晶片，先前被發現用於華為人工智慧（ＡＩ）處理器，踩到美國貿易出口管制紅線，遭美國商務部調查。路透報導，台積可...

大摩報告…大中華科技業 蘋鏈最脆弱

美國對等關稅昨（9）日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，在大摩研究的資訊科技產...

Google Cloud推開發AI代理工具 首推AI代理互通平台

Google Cloud Next 25大會9日舉行，Google Cloud發表了一系列企業AI創新。包括強化基礎架構...

日月光發布「承攬商安全橘皮書」 攜手承攬商共築零事故零職災願景

日月光高雄廠落實承攬商工作危害預防，強化輔導現場安全衛生管理事項，邀集職安衛專家以職業安全衛生法、勞動基準法等相關法規為...

力挺史欽泰、陳添枝、吳淑敏新書 台積陳健邦致詞全文曝光

美國總統川普發動全球關稅戰引發市場震撼，台積電（2330）文教基金會董事陳健邦9日出席公開活動力挺史欽泰、陳添枝、吳淑敏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。