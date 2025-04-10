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川普關稅戰衝擊 半導體業憂心：難置身事外

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
半導體示意圖／路透
半導體示意圖／路透

美國對等關稅上路引發全球震盪，儘管美國總統川普尚未宣布對半導體加徵關稅，但半導體設備商、漢民集團副董事長許金榮昨表示，最令心擔心的是美國向全球發動關稅戰，影響全球經濟發展速度，即使半導體晶片未列入課稅項目，最後還是會受波及。他說，政府應重視此事的嚴重性，因為影響深遠。

而針對川普多次聲稱台灣偷美晶片業，台達電創辦人鄭崇華則說表示，台灣半導體業能有今天的成就，靠的是海外歸國菁英和台灣優秀工程師刻苦精神，加上政府政策推動決心和魄力，絕不是那傢伙（意指川普）所說，台灣偷走美國晶片事業。

旺宏總經理慮志遠、敦泰董事長胡正大、鈺創董事長盧超群及許金榮等國內重量級半導體界人士，昨出席一場新書發表會時都認為，絕對無法置身事外，但由於牽涉川普政府與各國間貿易談判，會有不同變化。盧志遠說，川普關稅政策引起全球大震盪，此事已是國家層級議題，後續仍有待各國與川普政府談判，可能會有不同程度調整，因此實際會如何影響，可能讓子彈再飛一陣子，才能看得更清楚。

胡正大也抱持相同看法，但他表示，有很多半導體晶片是美國不想做，得靠進口支應，美國深知自己不做或做不出來，沒理由要對半導體課重稅。不過，因於關稅牽涉各國間的貿易，是否會牽連各項商品價格波動及消費者購買心態，有待美國與各國間最後的對等關稅而定。

盧超群則以鈺創目前面臨的問題為例說，已有客戶擔心後續供貨因關稅門檻拉高而提前「囤貨」，也有客戶看不清關稅到底會如何波動而暫停進貨。最後結果會如何還難論斷，「可能最後結果是搶貨的人比較多也說不定」。

盧志遠解讀川普的關稅政策，認為主要是針對出口美國的產品，若川普不做任何改變或調整，企業只有兩個選擇，一是產品不要賣到美國，延後產品進美國海關，或將成本轉嫁調漲報價；再者，把生產製造搬到美國，就可以不用報關，也不用課重關稅。

盧志遠說，這次調高關稅政策會對世界貿易與經濟產業將造成重大影響，面對這一困境，韌性對企業相當重要。盧志遠表示，關稅問題是政府對政府談判，企業根本沒辦法跟川普政府談，甚至連掛號談的資格都沒有，企業界只能靜待政府和川普政府的協商。

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