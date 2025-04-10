大摩報告…大中華科技業 蘋鏈最脆弱
美國對等關稅昨（9）日起生效。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，在大摩研究的資訊科技產業範圍內，預估硬體產品的關稅相關成本高達500億美元，以蘋果供應鏈最脆弱。
大摩這篇報告以「誰擁有定價權」為題，深入剖析對等關稅對科技業的影響。大摩指出，沒有一家科技硬體公司能免於受到美國對等關稅的影響，這可能會導致營運成本增加及終端需求放緩。
由於市場仍充滿不確定性，大摩台灣區研究部主管施曉娟認為，目前要評估大中華科技硬體廠的獲利下修程度仍太早。不過，整體來看，蘋果供應鏈（鴻海、大立光、玉晶光、和碩、臻鼎-KY等）（2317）最脆弱。
另外，OEM廠（華碩、宏碁、技嘉等）受到關稅的直接衝擊最大，因為美國營收占20-35%。這些OEM廠的桌機、筆電及平板仍主要在亞洲生產，主要是在中國大陸。
施曉娟表示，由於墨西哥關稅未再進一步上調，而使風險回報較佳的企業包括緯穎、緯創、智邦。至於台達電、川湖、貿聯-KY等則因技術優勢，可望享有更好的議價能力。
施曉娟認為，在不確定性日益增加的情況下，預期 OEM客戶將與硬體供應鏈重新協商訂單條件，具備議價能力的公司表現會更好。
相關企業在第2季底將發布展望，可望成為關稅成本分攤、營運成本提高及需求減弱的初步指標。雖然產品漲價將成為緩和關稅衝擊的第一個工具，但將因此減弱終端需求，影響今年下半年及之後的訂單動能。
整體來看，施曉娟指出，衝擊最大的是消費電子產品，包括個人電腦（PC）、平板及智慧機等，但資料中心等基礎設施供應鏈受到的衝擊較小。OEM廠受到的影響最大，其次是零組件供應商，再來是ODM廠。主要客戶不在美國的廠商則較有韌性。
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