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鴻海喊組台日電動車聯盟 與三菱敲定供應協議

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

鴻海（2317）集團電動車策略長關潤（Jun Seki）9日證實，鴻海正與三菱汽車敲定電動車供應協議，有望是鴻海與主要車廠的第一份合約。他並拋出鴻海希望與更多日本車廠合作，組成「台日聯盟」的構想。

關潤並表示，也有意在日本收購工廠或自建電動車工廠，全方位布局日本電動車市場。

鴻海集團昨日在東京首度舉行電動車策略說明會，吸引數百位日本汽車產業、潛在客戶報名參加，關潤受訪並釋出集團電動車布局三大策略，期盼吸引更多日本車廠將電動車交給鴻海製造。第一個策略是合約製造服務（CMS）與合約設計製造服務（CDMS）模式，關潤指出，不論是高價的電動車，或是中價位的商用電動車，若是交由鴻海設計製造生產，可以使得品牌客戶的電動車產品具備價格優勢。

第二是垂直整合策略。關潤說，包括前期的設計開發、營運本地化（BOL）模式、CDMS與CMS模式、車用零組件、半導體元件、軟體定義汽車等架構，鴻海都高度垂直整合，具備完整的上下游生產架構。

第三是鴻海全球布局策略。他強調，鴻海在台灣、中國大陸、美國、歐洲、墨西哥、沙烏地阿拉伯、印度、泰國與印尼等地都有布局，符合品牌車廠的全球化戰略。

他並證實，鴻海集團正在與三菱敲定電動車供應協議，將是鴻海集團與主要車廠的第一份合約。該款電動車預定明年在大洋洲上市。

關潤還說，鴻海集團也將為日本市場生產電動巴士，但未透露將與哪些合作夥伴合作等細節。彭博則報導，未來幾年內，由鴻海製造的電動車和電動巴士將出現在日本和美國的路上。

關潤表示：「在一年內，你會看到幾家日本合作夥伴的出現。」

先前有報導指出，在本田與日產的合併談判期間，鴻海集團也曾與這兩家車廠接觸。當這項合併談判破裂後，鴻海集團提議與本田聯手、並納入日產與三菱汽車，創造出四家公司合作架構。關潤對此表示，「我們對與所有車廠合作都有興趣」，「我認為，加入本田、日產、三菱三方聯盟，對我們而言是個很棒的構想」。

他補充說：「我們這邊從未主動與日產接觸。」他拒絕透露是否曾與本田接觸。至於是否可能與日產展開協商，關潤表示，「我正在等待適當時機，提出合作建議」。

日本 日產 電動

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